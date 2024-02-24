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Новий контрнаступ ЗСУ: аналітики оцінили перспективи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новий контрнаступ ЗСУ: аналітики оцінили перспективи
Брак техніки ускладнює поточні українські операції, зокрема на сході країни
фото: Генштаб ЗСУ

Постійна нестача матеріальних засобів, на думку аналітиків, може змусити українські сили приймати жорсткі рішення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України планують майбутні контрнаступальні операції. Однак затримки в постачанні допомоги від Заходу, скоріш за все, спричинять невизначеність та обмеження для таких дій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, Зеленський визнав, що брак техніки ускладнює поточні українські операції, зокрема на сході країни. Крім того, за нещодавнім повідомленням ABC News, офіційні особи США оцінюють, що українські сили почнуть відчувати критичну нестачу боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони наприкінці березня 2024 року, і що цей дефіцит ставатиме дедалі більш суттєвим протягом весни та літа 2024 року.

«Затримки із західною безпековою допомогою, ймовірно, створюватимуть невизначеність в українських оперативних планах і обмежать підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – припускають аналітики.

За їхніми оцінками, тривалі затримки з наданням допомоги у сфері безпеки та постійна нестача матеріальних засобів можуть змусити ЗСУ прийняти жорсткі рішення щодо того, як розподілити ресурси між потенційно значущими з оперативної точки зору контрнаступальними операціями та поточними зусиллями утримати позиції.

Нагадаємо, що Росія, за повідомленням CNN, збирає багатотисячну армію в Запорізькій області, де українські війська розпочинали свій контрнаступ минулого літа.

До слова, нещодавно російські окупаційні війська почали наступальні операції та намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні. Проте це не дасть ворогу суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.

Як повідомлялося, наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків після захоплення Авдіївки на Донеччині.

Триває 731-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. 

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Теги: ЗСУ війна фронт контрнаступ

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