Британія обговорює відправку Україні винищувачів Typhoon – The Telegraph

Винищувачі забезпечуватимуть прикриття з повітря у випадку, якщо Британія відправить в Україну військових

Винищувачі британських військово-повітряних сил можуть забезпечувати прикриття потенційного миротворчого контингенту в Україні з повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі ключові військові планувальники обговорювали можливість відправки британських винищувачів Typhoon в Україн. Питання порушили, оскільки у випадку, якщо британські військові увійдуть в Україну, «виникне потреба у прикритті зверху».

«Ми б ніколи не відправили британські війська на землю, не забезпечивши їм прикриття з повітря», – сказав неназваний співрозмовник видання.

Британія могли б надати винищувачі Typhoon або F-35, оскільки обидва ці літаки забезпечують «відмінне патрулювання повітряного простору».

Eurofighter Typhoon – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління (з елементами п’ятого), розроблений консорціумом європейських компаній. Він є одним із найсучасніших бойових літаків, які стоять на озброєнні країн НАТО. Він має суперманевровість, сучасну електроніку (радар Captor-E), дві потужні турбіни EJ200 і швидкість до 2 495 км/год. Озброєний ракетами «повітря–повітря» і «повітря–земля», а також 27-мм гарматою.

Нагадаємо, Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage 2000. Про таку можливість натякнув президент Франції Еммануель Макрон.

До слова, до 2035 року на французькій авіабазі «Люксей», розташованій неподалік кордону з Німеччиною, розмістяться оновлені винищувачі Dassault Rafale, оснащені гіперзвуковими ядерними ракетами.