Британія обговорює відправку Україні винищувачів Typhoon – The Telegraph
Винищувачі забезпечуватимуть прикриття з повітря у випадку, якщо Британія відправить в Україну військових
Винищувачі британських військово-повітряних сил можуть забезпечувати прикриття потенційного миротворчого контингенту в Україні з повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.
Під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі ключові військові планувальники обговорювали можливість відправки британських винищувачів Typhoon в Україн. Питання порушили, оскільки у випадку, якщо британські військові увійдуть в Україну, «виникне потреба у прикритті зверху».
«Ми б ніколи не відправили британські війська на землю, не забезпечивши їм прикриття з повітря», – сказав неназваний співрозмовник видання.
Британія могли б надати винищувачі Typhoon або F-35, оскільки обидва ці літаки забезпечують «відмінне патрулювання повітряного простору».
Нагадаємо, Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage 2000. Про таку можливість натякнув президент Франції Еммануель Макрон.
До слова, до 2035 року на французькій авіабазі «Люксей», розташованій неподалік кордону з Німеччиною, розмістяться оновлені винищувачі Dassault Rafale, оснащені гіперзвуковими ядерними ракетами.
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