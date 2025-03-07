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Найбільше з початку року. ВМС повідомили, скільки ракет Росія запустила вночі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Найбільше з початку року. ВМС повідомили, скільки ракет Росія запустила вночі
У ніч проти 7 березня РФ атакувала Одещину
фото: Одеська обласна прокуратура

Плетенчук зауважив, що станом на ранок у морі залишалося три ворожі кораблі, два з яких були оснащені ракетами

У ніч проти 7 березня окупанти випустили майже два десятки ракет з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Плетенчук зауважив, що станом на ранок у морі залишалося три ворожі кораблі, два з яких були оснащені ракетами. Він підкреслив, що це вже третій випадок використання носіїв крилатих ракет з початку року.

«Один раз було в січні, один раз у лютому, і от зараз – березневе застосування. Сказати, що вони їх активно використовують, точно не можна», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко. «Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання».

Також ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Як відомо, під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. «Влучання у Київському районі місті. Деталі зʼясовуємо», – йдеться в повідомленні Ігора Терехова. Згодом він повідомив, що удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Жертв немає. Також сьогодні вранці Польща підняла у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.

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Теги: росія Чорне море війна Україна ВМС ракета росіяни російська ракета

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