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Російська депутатка влаштувала істерику через недопуск до змагань гімнастки, яка підтримала війну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
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Російська депутатка влаштувала істерику через недопуск до змагань гімнастки, яка підтримала війну
Лістунова у 2022 році з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни

Депутатка Журова у своєму коментарі щодо скандалу навколо Лістунової вирішила згадати про нацизм

Олімпійська чемпіонка та депутатка Державної Думи РФ Світлана Журова істерично відреагувала на недопуск до міжнародних змагань російської гімнастки Вікторії Листунової, яка брала участь у мітингу на підтримку війни проти України. Про це повідомляє «Главком».

Олімпійська чемпіонка Вікторія Лістунова заявила, що Міжнародна федерація гімнастики (FIG) не надала їй нейтральний статус нібито через листівку з вітанням з 9 травня, викладену нею в соцмережах.

Разом з тим, Лістунова чомусь не згадує, що у 2022 році вона з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Депутатка Державної Думи РФ Журова, своєю чергою, у коментарі щодо скандалу навколо Лістунової вирішила згадати про нацизм.

«Не дуже вони люблять, коли їх називають нацистами, але як це ще можна назвати? Саме таким чином заохочується нацизм, тому що перемога у Другій світовій війні була спільною, хоч внесок Радянського Союзу і був найбільшим. Засуджувати та не допускати спортсменів, які шанують своїх предків, неприпустимо, бо цей день має святкувати весь світ. Вони пов'язують перемогу 9 травня із перемогою у СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»). Це, звісно, ​​непогано, хай і думають. Але за фактом це не так. Дуже дивно за це не допускати спортсменів. З'являється думка, що вони роблять це навмисне», – заявила Журова.

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації гімнастики Ватанабе 10 березня прибув до Московської області (РФ), де відвідав олімпійську спортивну базу «Озеро Кругле» та провів зустріч з підсанкційним прихильником диктатора Володимира Путіна Микитою Нагорним.

Ватанабе є кандидатом у президенти Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Раніше він оголосив про намір приїхати до Москви та поспілкуватися з російськими гімнастами.

Нагорний нещодавно потрапив до списку санкцій ЄС.

Зазначалося, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

«У березні 2022 року Микита Нагорний запропонував передати подарунки російським військам, які беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України. Микита Нагорний – видатний спортсмен з великою аудиторією і значним впливом на своїх уболівальників. Він публічно підтримав дії РФ в Україні. Завдяки своєму впливу він відповідає за поширення проросійської пропаганди та дезінформації щодо загарбницької війни Росії проти України, а також відіграє активну роль у згуртуванні внутрішньої підтримки Росії для війни проти України. Тому Микита Нагорний підтримує та реалізує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – наголошується у переліку причин, через які Нагорний потрапив під санкції.

Микита Нагорний – заступник голови правління Всеросійського громадсько-державного руху дітей і молоді «Рух перших», колишній керівник молодіжної військово-патріотичної мілітарної організація «Юнармія». Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

Теги: пропаганда росія війна спортивна гімнастика

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