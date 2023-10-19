Заборона Московської церкви: як голосували фракції

11 нардепів із фракції «Платформа за життя та мир» проголосували проти заборони УПЦ (МП)

Сьогодні, 19 жовтня, Рада підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Рішення підтримали 267 народних обранців.

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Як голосували фракції:

«Слуга народу» – 175

«Європейська Солідарність» – 26

«Батьківщина» – 17

«Платформа за життя та мир» – 1

«За майбутнє» – 8

«Голос» – 18

«Довіра» – 12

«Відновлення України» – 0

Під час головування на трибуну Верховної Ради на захист Московської церкви вийшов народний депутат Євгеній Шевченко, який раніше прославився як прихильник білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Поки що законопроєкт був ухвалений у першому читанні.