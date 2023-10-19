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Заборона Московської церкви: як голосували фракції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заборона Московської церкви: як голосували фракції
фото ілюстративне

11 нардепів із фракції «Платформа за життя та мир» проголосували проти заборони УПЦ (МП) 

Сьогодні, 19 жовтня, Рада підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Рішення підтримали 267 народних обранців.

Як голосували фракції:

  • «Слуга народу» – 175
  • «Європейська Солідарність» – 26
  • «Батьківщина» – 17
  • «Платформа за життя та мир» – 1
  • «За майбутнє» – 8
  • «Голос» – 18
  • «Довіра» – 12
  • «Відновлення України» – 0
Заборона Московської церкви: як голосували фракції фото 1

Під час головування на трибуну Верховної Ради на захист Московської церкви вийшов народний депутат Євгеній Шевченко, який раніше прославився як прихильник білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Заборона Московської церкви: як голосували фракції фото 2

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Поки що законопроєкт був ухвалений у першому читанні.

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Теги: Московська церква в Україні За майбутнє депутат Верховна Рада

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