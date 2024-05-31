Квартири у Києві стали доступнішими: як змінилися ціни (інфографіка)

З березня по травень 2024 року ціни на столичні квартири впали в середньому на 160 тис. грн

Нерухомість у Києві продовжує дешевшати – наприклад, однокімнатні квартири з березня по травень цього року впали в ціні на $4 тис. (понад 160 тис. грн) Подешевшало також двокімнатне та трикімнатне житло, про що свідчать дані ЛУН.

Середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві на вторинному ринку у травні 2024 року становить $60 тис. (2,4 млн грн), однак, судячи з вартості вже проданих квартир, «однушку» можна придбати за $49 тис. (майже 2 млн грн). У березні за такі квартири в середньому просили $64 тис. (2,56 млн грн). Найдорожчі однокімнатні квартири на «вторинці» продаються у Печерському ($112,5 тис./4,55 млн грн), Шевченківському ($79 тис./3,2 млн грн) та Голосіївському ($70 тис./2,8 млн грн) районах.

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку Києва наразі становить $90 тис. (3,6 млн грн), однак її реально купити за $65 тис. (2,6 млн грн), судячи з даних щодо проданого житла. У березні за двокімнатні квартири в середньому просили $95 тис. (3,8 млн грн).

Найдорожчі 2-кімнатні квартири на «вторинці» продаються у Печерському ($170 тис./майже 6,9 млн грн), Шевченківському ($115 тис./4,65 млн грн) та Голосіївському ($110 тис./4,45 млн грн) районах Києва.

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку Києва складає $130 тис. (5,26 млн грн), що на $5 тис. дешевше за середню вартість у березні (тоді в середньому просили $135 тис./5,46 млн грн). Найдорожче трикімнатне житло на «вторинці» традиційно продається у Печерському ($299 тис./12,1 млн грн), Шевченківському ($185 тис./7,48 млн грн) та Голосіївському ($137 тис./5,5 млн грн) районах столиці.

Нагадаємо, що за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.

До слова, вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції за адекватні гроші. Одна з таких розташована у Соломенському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис.