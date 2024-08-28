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В Україні зростає кількість кримінальних справ про порноконтент: інфографіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні зростає кількість кримінальних справ про порноконтент: інфографіка
Кожна друга справа про порноконтент стосується дітей
фото з відкритих джерел

Цьогоріч вже відкрито на 27% більше справ про дорослий контент, аніж за весь 2023

Понад 2,3 тис. кримінальних справ за порнографію було зафіксовано в Україні за 7 місяців 2024 року за даними Генеральної прокуратури України (ГПУ). Кількість справ за дитячу порнографію вже третій рік поспіль перевищує кількість проваджень за дорослий контент. Про це повідомляє Опендатабот.

1145 кримінальних проваджень за ст 301 ККУ «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» та 1198 проваджень за статтею 301-1, що стосується дитячої порнографії, було відкрито за 7 місяців 2024 року. Нагадаємо, що у звітах ГПУ ці дві статті почали розділяти з 2022 року.

В Україні зростає кількість кримінальних справ про порноконтент: інфографіка фото 1

Загалом справ за контент 18+ більшає рік до року. Цьогоріч вже відкрито на 27% більше справ про порноконтент (ст. 301 ККУ), аніж за весь 2023. Завдяки цьому вперше за три роки кількість проваджень за статтями про дорослий контент та порно з дітьми (301-1) вирівнялась. До того ж кількість справ за дитячу порнографію була більшою.

Цьогоріч до суду надійшло 68% справ, що стосуються порноконтенту з дорослими. До порівняння, у відповідний період торік до суду надходило 72,5% подібних справ.  

В Україні зростає кількість кримінальних справ про порноконтент: інфографіка фото 2

Статистика по контенту з дітьми не така втішна: до суду дійшло лише 57% справ за ст.301-1. У відповідний період минулоріч до суду надходило 69% подібних справ. Від початку року було закрито 21 справу за доросле порно та 25 справ за дитячу порнографію. 

Варто зауважити, що наразі у держави немає чіткого розуміння, що саме вважається «розповсюдженням» порнографії, а стаття не вбачає різниці між власним нюдсом партнеру та комерційним сексуальним контентом.

До слова, за підрахунками BRDO, правоохоронці витратили близько 85,5 тис робочих годин на справи за статтею 301 ККУ про поширення порно у 2021 році.

Нагадаємо, торік було зареєстровано законопроект №9623 про часткову декриміналізацію порнографії – зокрема, у сфері дорослого контенту. Проте відтоді жодних зрушень по законопроекту не сталося. Керівник сектору ICT у Офісі ефективного регулювання BRDO Ігор Самоходський пов'язує це із небажанням підтримувати декриміналізацію депутатами Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. 

«Декриміналізація дорослої добровільної порнографії зекономить бюджетні кошти та забезпечить додаткові надходження до держбюджету завдяки податкам, водночас допоможе зменшити корупцію в правоохоронних органах. Це також вивільнить час правоохоронців на боротьбу з реальними злочинами – зокрема, на справи щодо розповсюдження дитячої порнографії», – зазначає Ігор Самоходський. 

До слова, у Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці за те, що упродовж року ґвалтували і розбещували власних дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, знімаючи з ними порнографічні відео. 

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Теги: виготовлення

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