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ТЦК зможуть бачити дані про несплачений штраф та відкрите виконавче провадження ухилянтів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ТЦК зможуть бачити дані про несплачений штраф та відкрите виконавче провадження ухилянтів
Дані про несплачений ухилянтом штраф та, відповідно, блокування його рахунків, також будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг»
фото: з відкритих джерел

Розширено перелік відомостей, які будуть вноситися до Реєстру «Оберіг»

Президент України Володимир Зеленський 26 червня підписав закон №3783-IX (законопроєкт 11143) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. ТЦК  зможе побачити у  Реєстрі «Оберіг» дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про несплачений штраф. Про це пише «Судово-юридична газета».

Тепер ТЦК як орган адміністрування та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» зможе побачити у цьому Реєстрі дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства.

Як зазначається,  відповідно до постанови Кабміну №559 військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Підписаним законом розширено перелік відомостей, які будуть вноситися до Реєстру «Оберіг». А саме, туди потраплять відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення), а також відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

Раніше повідомлялося, що біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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Теги: ТЦК мобілізація

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