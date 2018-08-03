Пригоди італійців на Донбасі. Усі деталі антитерористичної операції карабінерів

Серед тих, хто вербував бойовиків на Донбас, колишній найманець Каддафі, ультрас та син члена праворадикальної партії

У ніч на 1 серпня сили спеціальних операцій Італії, що перешкоджають організованій злочинності і тероризму, викрили організовану злочинну групу. Вона займалася вербуванням бойовиків для участі у війні на Донбасі на стороні Росії.

Сприяло розслідуванню посольство України в Італії. Наші дипломати надали правоохоронним органам цієї країни інформацію про участь її громадян у війні на Донбасі. Була відкрита кримінальна справа. Як повідомляє італійське видання La Stampa, ще у середині квітня українське посольство заявило про те, що близько трьох десятків італійців воюють проти української армії на Донбасі.

У липні головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Україна передала до Міжнародного кримінального суду списки всіх встановлених іноземців, які воювали на стороні Росії на Донбасі. За словами Матіоса, сумарно їх кількість - кілька сотень людей, серед них серби, італійці, іспанці та албанці.

Розслідуванням займається прокуратура Генуї. Всього у справі 15 підозрюваних. В ніч на 1 серпня було проведено операцію із арешту шести з них у Мілані, Пармі та Авелліно, але затримати вдалось тільки трьох: в Авелліно взяли бойовика-найманця Антоніо Каталдо, в Мілані - громадянку Албанїї Олсі Клутані і в Пармі - Воладіміра Вербічі з паспортом Молдавії.

Щодо ще трьох підозрюваних був застосований заочний арешт, бо вони перебувають за межами Італії. Мова про Андреа Пальмері, Массіміліано Кавалері та Габріеле Каругаті.

Зачіпкою для італійських правоохоронців стали двоє підлітків, які малювали пронацистські графіті у місті Спеція у регіоні Лігурія, що на півночі Італії. Виявилося, вони із середовища скінхедів і мали зв’язки з неофашистським громадським центром у Римі CasaPound та італійською ультраправою політичною партією «Нова сила», яка підтримує політику Кремля. Лідер цієї партії Роберто Фіоре характеризує Москву як «третій Рим». Правоохоронці проаналізували контакти хлопців, і в результаті вийшли на групу, яка шукала найманців для участі у бойових діях проти української армії на Донбасі.

У лютому 2015 року уряд Італії законодавчо посилив заходи у боротьбі з тероризмом, збільшивши терміни покарання за причетність до екстремістської і терористичної діяльності. За вербування бойовиків, а також за участь у бойових діях на боці терористів, винним загрожує шість років ув'язнення.

Кого затримали

Арештованому Владіміру Вербічі всього 24 роки. Воював у незаконному збройному формуванні на Донбасі під позивним Парма. В інтерв’ю ЗМІ бойовиків він розповідав, що приїхав на Схід України ще в травні 2015 року: спочатку був у підрозділі бойовиків «русичі», а потім перейшов у «вікінги». У планах хлопця було воювати за «Новоросію» від Харкова до Одеси», а також помститись за друга з Одеси, який загинув 2 травня 2014 року під час пожежі в будинку профспілок. Вербічі народився в Молдові, приблизно у 2007 році переїхав до Італії. Стверджує, що його батьки - росіяни, але народились в Україні. Розповідав, що перед тим, як їхати воювати на стороні проросійських бойовиків в Україні, проходив курс бойової підготовки разом з італійськими десантниками, з італійським спецназом. Також він намагався потрапити у Французький легіон, де теж проходив підготовку, але не склалось.

Владімір Вербічі

Про затриману жінку з паспортом громадянки Албанії Олсі Клутані відомо зовсім небагато: їй 37 років, вона колишній офіцер російських десантників.

Третій затриманий - Антоніо Катальдо, народився 1984 року в італійскому місті Нола.

За плечима у нього великий бойовий досвід. Він був професійним найманцем: воював за Каддафі в Лівії у 2011 році, за що відбув місяць тюремного ув'язнення. Воюючи на Донбасі, теж давав інтерв’ю ЗМІ бойовиків, і розповідав, що у 2009 році проходив військову підготовку в Росії, а потім поїхав «удосконалювати» свої навички в Казахстан. На Донбас потрапив через Росію, куди оформив звичайну туристичну візу.

Воював на Донбасі в складі бригади «Прізрак», був снайпером, згодом - у складі 7-ї роти 4-го мотострілецького батальйону так званого Армійського корпусу ЛНР.

Як повідомляють італійські ЗМІ, найманці на Донбасі отримують небагато - близько 300-400 євро на місяць.

Користувачі Facebook встигли зробити скріншот посту Катальдо від 6 вересня 2015 року, де позначена геолокація: окупований Алчевськ.

Разом із ним зазначені італійці Андреа Палмері та Габріель Каругаті, які теж проходять у справі по вербуванню італійських найманців на Донбас. Але затримати їх так і не вдалось, бо перебувають вони за межами Італії, ймовірніше за все, досі на окупованому Донбасі.

Антоніо Катальдо, фото 14 квітня 2015 року

Їх розшукує поліція

Андреа Палмері – відома на окупованій території Донбасу персона, у нього часто беруть інтерв’ю проросійські ЗМІ, яким він розповідає про своє щире захоплення політикою Росії і Путіна зокрема. Натомість в Росію, а згодом на окупований Донбас, він просто втік від кримінального переслідування на батьківщині.





Андреа Палмері воює у складі бойовиків на Донбасі, 2015 рік

Тридцятидев’ятирічний Палмері відомий серед італійських тіфозі, один з лідерів ультраправої організації Bulldog 1998. Він навіть написав книжку про ультрас свого рідного міста Луккі — Ultras storia del tifo rossonero. Прославився тим, що публічно спалив прапор Болгарії на матчі збірної.

Татуювання на руці Палмері «Богородиця з битою» - данина фанатському минулому

За напад з нанесенням тілесних ушкоджень Пальмері був засуджений у лютому 2014 року на 3 роки і 10 місяців в’язниці, але втік від правосуддя до Росії, на батьківщину дружини.

Судячи з фото Пальмері у соцмережах, він є прихильником «руского міра» давно, знає російську мову, а також прийняв православ’я на наступний день після того, як Папа римський сказав фразу: «Хто я такий, щоб судити геїв?».

Фото 2013 року, Палмері другий зліва у футболці з написом «Россия»

Дружина Палмері згодом повернулася з дитиною в Італію, а Палмері з літа 2014 року воював на стороні бойовиків на Донбасі, і залишився жити в Луганську. Брав участь у дебальцівській операції, де отримав обмороження і тепер стверджує, що надає гуманітарну допомогу місцевим мешканцям через організацію Save Donbass people. Крім того, він забезпечує інформаційну підтримку бойовиків, сприяючи організації мітингів та конференцій в Італії на підтримку терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». А як тепер з’ясувала італійська поліція, ще й вербує добровольців для війни проти української армії. Італійські правоохоронці припускають, що Палмері був ланкою між завербованими і байкерським клубом «Нічні вовки», який в Росії називають «мотоциклетною бандою Путіна».

Цікаво, що співпрацює Палмері в Італії, з такими організаціями, як Coordinamento Solidale per il Donbass і Speranza. Директором останньої є Ірина Вихорєва, активна прибічниця «руского міра», проводить у Римі лекції та мітинги на підтримку бойовиків, зокрема організовувала марш кремлівського пропагандистського проекту «безсмертний полк» у столиці Італії. А в Турині ще й діє навіть так зване представництво ДНР в Італії.

Андреа Палмері, 2014 рік

У списку підозрюваних також Габріеле Каругаті. Цей чоловік народився у Гарбаньяте-Міланезе, провінція Мілан. Воює у лавах терористів «Л/ДНР» з 2014 року, має псевдо «Архангел», а на батьківщині був охоронцем торгового центру.

Його батько - член місцевого осередку праворадикальної партії «Ліга», представники якої виступають за відміну санкцій проти Росії.

Габріеле Каругаті

«Ліга» — націоналістично-консервативна партія, яка виступає за створення на території італійських регіонів П'ємонту, Венето та Ломбардії нової незалежної держави із столицею в Мілані.

Члени партії виступають за посилення імміграційного законодавства, а також за вихід Італії з Єврозони.

На чергових парламентських виборах 4 березня 2018 року «Ліга» отримала 17% голосів, поступившись тільки руху «П’ять зірок», яку підтримали 33% виборців.

Через 90 днів після парламентських виборів представники руху «П'ять зірок» і «Ліги» сформували коаліційний уряд на чолі з безпартійним Джузеппе Конте.

Також поліція Італії розшукує Массіміліано Кавалері – ще одного терориста, який імовірно досі перебуває на окупованому Донбасі.

Массіміліано Кавалері, фото 2017 року

Кавалері з північноіталійського міста Брешіа. Воював в районі Донецького аеропорту в складі незаконних збройних формувань «ДНР» під псевдо «Спартак». В інтерв’ю ЗМІ бойовиків розповідав, що в 1990-х брав участь у боях в Югославії, на території Сербії і Боснії.

Кавалері з ватажком терористів «ДНР» Олександром Захарченко, січень 2016

Він проголошує себе відкритим неофашистом.





Фото зі сторінки Кавалері у соцмережі: Італійська фасція – перев’язаний пучок в'язових або березових прутів, в епоху римської імперії атрибут влади. Згодом символ стали використовувати італійські фашисти

В інтерв'ю він сказав, що кожен раз, коли він стріляв в українських солдатів, то уявляв, що цілиться в одного з Брюссельських політиків.

Кавалері був поранений двічі у 2015 і 2017 роках, але не серйозно.

27 лютого 2018 року похвалився у соцмережі, що отримав «паспорт» фейкової республіки «ДНР» «після чотирьох років на фронтах Донбасу».

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Яна Степанковська, «Главком»