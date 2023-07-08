Маріїнський театр у Петербурзі анонсував «місяць Вагнера»

Майже всіма виставами диригуватиме Валерій Гергієв, якого називають «диригентом путінської війни»

Маріїнський театр у Санкт-Петербурзі оголосив «місяць Вагнера» і підготував абонемент «на всі вагнерівські події». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Майже всіма виставами диригуватиме Валерій Гергієв, якого називають «диригентом путінської війни».

Офіційно цикл вистав присвячений 210-річчю німецького композитора Ріхарда Вагнера, проте з початком російської агресії проти України і спробою заколоту Євгена Пригожина ім'я Вагнера асоціюється з однойменною приватною військовою компанією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У театрі покажуть опери «Лоенгрін», «Тангейзер», «Валькірія», «Трістан та Ізольда», «Парсифаль», «Золото Рейну», «Нюрнберзькі мейстерзингери».

Головною подією липня стане прем'єра триактної опери Вагнера «Нюрнберзькі мейстерзингери». Прем'єрні покази відбудуться 21, 22 та 30 липня.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.