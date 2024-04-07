Окупанти випробували нову тактику штурмів у районі Кринок

Днями росіяни збільшили кількість наступів під Кринками

Російські окупанти намагалися поміняти тактику в районі Кринок, розташованих на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявились нерезультативними. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

«Там (у районі Кринок, – «Главком») ворог випробовував нову тактику. Днями у зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів, до 16 доходило, вони (росіяни, – «Главком») намагалися підібрати тактику, яка буде для них результативною», – заявила посадовиця.

За її словами, окупанти сформували велику кількість малих штурмових груп, якими за «методикою тарганів» намагались атакувати плацдарми ЗСУ з різних боків. Але й нова тактика, як каже Гуменюк, не принесла успіху.

«Були відбиті всі штурми. Зараз окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики – шість штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху», – наголосила керівниця пресцентру.

Нагадаємо, що активні бої точаться також і за Часів Яр на Донеччині. За словами офіцера Збройних сил України Миколи Мельника, окупаційна армія Росії ставить для себе одну ціль – підготовка плацдармів для майбутнього наступу.

До слова, Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський переконував, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак імовірно, Росія готує новий наступ.

Триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.