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Легалізація грального бізнесу: зафіксовано неоднозначні результати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Легалізація грального бізнесу: зафіксовано неоднозначні результати
Понад 55 млрд грн заробили лідери сфери азартних ігор в Україні торік
фото: depositphotos.com

Лише шість з 10 компаній завершили минулий рік з прибутком

55,57 млрд грн сукупного доходу отримали компанії-лідери грального бізнесу України за 2024 рік. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

У цьогорічному індексі «Опендатабота» опинилися девʼять інтернет-казино (три з яких також ведуть букмекерську діяльність) та один лотерейний оператор. У чотирьох з десяти компаній змінились власники.

Лише 6 з 10 компаній завершили 2024 рік з прибутком – загалом 4,34 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році усі 10 компаній були прибутковими та заробили 7,25 млрд грн.

На першому місці рейтингу букмекерська компанія та онлайн-казино Favbet, дохід якого за рік зріс удвічі – до 21,32 млрд грн. Це 38% від сукупного доходу лідерів ринку. Водночас прибуток знизився на 20% — до 1,38 млрд грн. Наприкінці 2024 року у компанії змінився власник: місце Андрія Матюхи зайняв його син Дмитро.

Компанія «Слотс Ю.Ей» (онлайн казино 777 та Slotoking, яке змінило назву на Betking) посіла друге місце та збільшила дохід у 3,6 раза – 12,4 млрд грн. Компанія також отримала найбільший прибуток серед усіх: 2,55 млрд грн. Це у 13 разів більше, ніж у 2023 році. Наприкінці 2024 року компанія, якою володіє Павло Журило, також отримала ліцензію на букмекерську діяльність.

Рекордсменом за приростом доходу стала компанія «Нейтів АППС» (бренд Super Gra) – у 7,7 раза (до 4,68 млрд грн). Прибуток теж зріс у 5,7 раза – до 139 млн грн. Власник компанії громадянин Великої Британії – Чубіні Іраклі. У рейтингу компанія піднялась з девʼятого на четверте місце.

У 1,8 раза зріс дохід компанії Лімон (бренд ChampionCasino) – 2,54 млрд грн. Торік прибуток компанії, власником якої є Андрій Покровський, склав 174 млн грн.

«Старблум геймінг» (бренд Slotor777), яка була створена у 2023 році також потрапила переліку лідерів із доходом у 814 млн грн та прибутком 27 млн грн. Власником є Володимир Наумець.

Українська національна лотерея – єдиний лотерейний оператор, котрий потрапив до цьогорічного індексу. За рік дохід компанії зріс у 1,5 раза – до 866 млн грн, а прибуток майже у шість разів – 56 млн грн.

Лідери грального бізнесу в Україні
Лідери грального бізнесу в Україні
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, у середньому за січень-листопад 2024 року українці щомісяця витрачали близько 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній.

Як відомо, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Також уряд під час засідання ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ.

Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, новий регулятор працюватиме під координацією відомства та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей.

До слова, до 80% доходів букмекерським конторам приносять люди, які мають залежність від азартних ігор. Відповідну статистику наводить член експертної групи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з азартних ігор та розладів, пов'язаних із ними Чарльз Лівінгстон.

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Теги: бізнес онлайн-казино

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