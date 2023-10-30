Бойовики ХАМАСу вбили викрадену громадянку Німеччини
Шані Люк впізнали на відео, де бойовики відвозять до Гази оголену непритомну дівчину
22-річна громадянка Німеччини, Шані Люк, яку викрали бойовики ХАМАСу, загинула у полоні. МЗС Ізраїлю підтвердив факт загибелі викраденої дівчини – її обезголовили. Про смерть дівчини повідомила її матір, пише Bild.
«На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих», – повідомила мати дівчини.
Шані Люк приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Газа. За даними сім'ї, 7 жовтня вона вибігла на паркувальний майданчик фестивалю Nature Party поблизу кібуца Реїм, щоб виїхати звідти з друзями двома машинами. У цей момент на них напали бойовики ХАМАСу. Приятелі сховалися в кущах і врятувалися, а Шані та її хлопець зникли. Пізніше Шані Люк впізнали на відео, де бойовики відвозять до Гази оголену непритомну дівчину.
Пізніше рідним повідомили, що Шані перебуває в лікарні на півночі сектора і має тяжку травму голови.
У полоні терористів ХАМАС залишаються до 13 громадян Німеччини.
Раніше повідомлялося, що ХАМАС хоче обміняти заручників на палестинських ув’язнених.
Також батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку.
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