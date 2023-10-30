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Бойовики ХАМАСу вбили викрадену громадянку Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бойовики ХАМАСу вбили викрадену громадянку Німеччини
Шані Люк приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Газа
фото: Bild

Шані Люк впізнали на відео, де бойовики відвозять до Гази оголену непритомну дівчину

22-річна громадянка Німеччини, Шані Люк, яку викрали бойовики ХАМАСу, загинула у полоні. МЗС Ізраїлю підтвердив факт загибелі викраденої дівчини – її обезголовили. Про смерть дівчини повідомила її матір, пише Bild.

«На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих», – повідомила мати дівчини.

Шані Люк приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Газа. За даними сім'ї, 7 жовтня вона вибігла на паркувальний майданчик фестивалю Nature Party поблизу кібуца Реїм, щоб виїхати звідти з друзями двома машинами. У цей момент на них напали бойовики ХАМАСу. Приятелі сховалися в кущах і врятувалися, а Шані та її хлопець зникли. Пізніше Шані Люк впізнали на відео, де бойовики відвозять до Гази оголену непритомну дівчину.

Бойовики ХАМАСу вбили викрадену громадянку Німеччини фото 1

Пізніше рідним повідомили, що Шані перебуває в лікарні на півночі сектора і має тяжку травму голови.

У полоні терористів ХАМАС залишаються до 13 громадян Німеччини.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС хоче обміняти заручників на палестинських ув’язнених.

Також батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку.

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Теги: Німеччина Ізраїль полон ХАМАС

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