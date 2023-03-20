Керівництво Московської церкви в Україні показало себе на Банковій
Прихильники МПвУ всіляко намагаються приміряти на себе одяг «гнаних владою»
Демонстративна спроба зустрітися з президентом – символ цілковитої неадекватності керівництва МПвУ.
Митрополит Онуфрій називає на відео президента «Олександром Володимировичем» (добре, що не Володимир-Володимировичем…), явно розгублений і пригнічений. З нього би вийшов чудовий «патріарх Пімен» – благочестива декорація для машини, якою керують ззовні. Але аж ніяк не очільник для організації, що перебуває у глибокій кризі (в тому числі через невідповідність керівника викликам).
Прихильники МПвУ всіляко намагаються приміряти на себе одяг «гнаних владою». Але мені важко уявити патріарха Тихона, справді гнаного, у такому, як сьогоднішні ходоки, вигляді.
Ну і репліка Августина (Маркевича) на «Геть московського попа!» – «Патріоти, да?» вельми показова, так і дихнуло радянським: «Умный, да?» «Ишь, интеллигент выискался!»
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