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Керівництво Московської церкви в Україні показало себе на Банковій

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Провокацію УПЦ (МП) вже почали використовувати російські пропагандисти для виправдовування війни
фото з відкритих джерел

Прихильники МПвУ всіляко намагаються приміряти на себе одяг «гнаних владою»

Демонстративна спроба зустрітися з президентом – символ цілковитої неадекватності керівництва МПвУ.

Митрополит Онуфрій називає на відео президента «Олександром Володимировичем» (добре, що не Володимир-Володимировичем…), явно розгублений і пригнічений. З нього би вийшов чудовий «патріарх Пімен» – благочестива декорація для машини, якою керують ззовні. Але аж ніяк не очільник для організації, що перебуває у глибокій кризі (в тому числі через невідповідність керівника викликам).

Прихильники МПвУ всіляко намагаються приміряти на себе одяг «гнаних владою». Але мені важко уявити патріарха Тихона, справді гнаного, у такому, як сьогоднішні ходоки, вигляді.

Ну і репліка Августина (Маркевича) на «Геть московського попа!» – «Патріоти, да?» вельми показова, так і дихнуло радянським: «Умный, да?» «Ишь, интеллигент выискался!»

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Теги: Московська церква в Україні церква Митрополит Онуфрій

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Єпископ Євстратій (Зоря)

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