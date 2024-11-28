НАТО може застосувати пункт про колективну оборону проти Росії – The Guardian

Директор зовнішньої розвідки Німеччини: НАТО врешті-решт розгляне можливість застосування статті 5

Гібридна війна, яку Росія розгорнула у західних країнах, може змусити їх дати спільну відповідь. Диверсії здатні підштовхнути НАТО до розгляду питання про застосування статті 5 Статуту про колективну оборону. Про це попередив директор Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль, пише The Guardian.

Бруно Каль заявив на конференції Німецької ради з міжнародних відносин, що очікує від Москви подальшої активізації гібридних воєнних дій:

«Широке використання Росією гібридних заходів підвищує ризик того, що НАТО врешті-решт розгляне можливість застосування статті 5 про колективну оборону. Водночас нарощування Росією військового потенціалу означає, що пряма військова конфронтація з НАТО стає для Кремля одним із можливих варіантів».

Директор Служби зовнішньої розвідки Німеччини додав, що наразі європейські країни бояться робити такі кроки.

Стаття 5 – колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО буде розглядатися як напад на всіх членів Альянсу. Цей принцип закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору. Єдиний раз вона була застосована після терактів у США 11 вересня 2001 року, але заходи в рамках колективної оборони НАТО приймало кілька разів, зокрема у відповідь на ситуацію в Сирії та вторгнення Росії в Україну. НАТО має постійні сили на бойовому чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону держав Альянсу.

Нагадаємо, що невідомі безпілотники вже вдруге за останні дні були помічені в небі над британськими авіабазами, які використовуються американськими Військово-повітряними силами. Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на представника командування ВПС США в Європі.

Також розвідувальний безпілотник було виявлено поряд із британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth у порту Гамбурга, Німеччина. Спроби вивести його з ладу не увінчалися успіхом, він зник.