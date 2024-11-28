НАТО може застосувати пункт про колективну оборону проти Росії – The Guardian
Директор зовнішньої розвідки Німеччини: НАТО врешті-решт розгляне можливість застосування статті 5
Гібридна війна, яку Росія розгорнула у західних країнах, може змусити їх дати спільну відповідь. Диверсії здатні підштовхнути НАТО до розгляду питання про застосування статті 5 Статуту про колективну оборону. Про це попередив директор Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль, пише The Guardian.
Бруно Каль заявив на конференції Німецької ради з міжнародних відносин, що очікує від Москви подальшої активізації гібридних воєнних дій:
«Широке використання Росією гібридних заходів підвищує ризик того, що НАТО врешті-решт розгляне можливість застосування статті 5 про колективну оборону. Водночас нарощування Росією військового потенціалу означає, що пряма військова конфронтація з НАТО стає для Кремля одним із можливих варіантів».
Директор Служби зовнішньої розвідки Німеччини додав, що наразі європейські країни бояться робити такі кроки.
Нагадаємо, що невідомі безпілотники вже вдруге за останні дні були помічені в небі над британськими авіабазами, які використовуються американськими Військово-повітряними силами. Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на представника командування ВПС США в Європі.
Також розвідувальний безпілотник було виявлено поряд із британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth у порту Гамбурга, Німеччина. Спроби вивести його з ладу не увінчалися успіхом, він зник.
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