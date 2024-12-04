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Делегація з Китаю здійснить візит на Тайвань на тлі підвищеної напруженості

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Делегація з Китаю здійснить візит на Тайвань на тлі підвищеної напруженості
Китайське інформаційне агентство Xinhua підтвердило, що форум відбудеться в Тайбеї цього року
фото з відкритих джерел

Представники з Китаю відвідають міський форум

Наприкінці грудня Тайбей прийматиме рідкісний візит – китайську делегацію високого рівня, коли заступник мера Шанхаю Хуа Юан відвідає щорічний міський форум. Поїздка відбудеться на тлі підвищеної напруженості в Тайванській протоці, повідомляє Reuters.

Юан 16-17 грудня відвідає форум Тайбей-Шанхай, який почали проводити в 2010 році, повідомив журналістам представник міського уряду Тайбея Інь Вей.

За словами Вея, це буде вже 15 такий форум і в минулому було підписано 45 меморандумів про взаєморозуміння, що є «дуже хорошим результатом» для взаємодії між містами по різні боки Тайванської протоки.

Китайське інформаційне агентство Xinhua підтвердило, що форум відбудеться в Тайбеї цього року.

«Обмін між містами між двома берегами Тайванської протоки сприяє зміцненню зв'язків і добробуту співвітчизників по обидва боки протоки, а також мирному розвитку відносин», – йдеться в короткому повідомленні агентства. До слова, мер Тайбея Чан Вань-ань – представник головної опозиційної партії на Тайвані Гоміндан, яка традиційно виступає за тісніші зв'язки з Пекіном і діалог, хоча і заперечує свою пропекінську позицію. 

Нагадаємо, Сполучені Штати повинні приділяти пріоритетну увагу допомозі Україні, попри зростаючу загрозу китайського вторгнення через Тайванську протоку. Про це заявила колишній президент Тайваню Цай Ін-вень.

«Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. У нас (Тайваню – «Главком») ще є час», – підкреслила вона. Заява прозвучала після слів глави Індо-Тихоокеанського командування США адмірала Семюела Папаро про те, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до потенційного конфлікту в Азії.

Раніше стало відомо, що уряд Тайваню таємно передав листа новообраному президенту США Дональду Трампу. Привітання з обранням демонструє застережливу політику у відносинах з главою Білого дому. Листа передали колишньому чиновнику адміністрації Трампа під час приватного обіду.

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Теги: Шанхай партії президент Тайвань обмін

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