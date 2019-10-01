«Геніальні» ідеї Кабміну: епоха бідності закінчиться для кількох громадян України

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ось і зміг здивувати мене прем'єр-міністр України... Почну з того, що Кабмін схвалив законопроект, що передбачає введення заборони на експорт бурштину-сирцю.

Начну с того, что Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий введение запрета на экспорт янтаря-сырца. Об этом 30 сентября во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

И сразу после этого он отметил, что «Главный замысел – одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины». Он добавил, что при нынешний ситуации около 20% янтаря нелегально переправляют за границу, остальные 80% «камней теряются под землей».

После этих слов я понял, что Гончарук либо не в курсе происходящего, либо просто говорит то, что ему написали. За границу уходит 99% янтаря. Один процент идет на внутренние нужды. Все остальное идет в Китай или на Запад. И это не 20%. Потому что Украина физически и финансово не в состоянии потребить эти тонны незаконно добытого янтаря. И беда не только в том, что его контрабандой вывозят за пределы Украины, а в том, что незаконно и варварски добывают.

После этой добычи остается развороченная земля, которая напоминает лунный пейзаж. К сожалению рекультивацией этих территорий никто не занимается. И налоги за добычу янтаря никто не платит. Те, кто добывает янтарь платят лишь ментам и местным властям за крышу. Платят немалые деньги. От 800$ до 1500$ в день за каждую помпу, которая незаконно добывает янтарь. А таких помп, у каждой группы добытчиков янтаря, тысячи. Вот с чем надо бороться.

Требуется легализировать и лицензировать добычу янтаря. И на добытчиков янтаря возложить обязанности на рекультивацию сотен гектар земли в Волынской, Житомирской и Ровенской областях, которые после варварской добычи янтаря стали абсолютно непригодны для жизни или использования. А еще этот вид бизнеса надо вывести из-под силовиков, которые контролируют его и собирают дань.

Но премьер-министр решил пойти своим путем, который создаст условия не для легализации добычи янтаря, а для того, чтоб вывозом этого самого янтаря смогли заниматься лишь пару людей. Но везти через них будут все. Да, это попытка взять под контроль контрабанду янтаря, а не прекращение его незаконной добычи. Кто эту идею подсунул Гончаруку я не знаю, но понимаю, что кто-то хочет монопольно контролировать этот бизнес при помощи законодательной инициативы Кабмина.

Но на этом «гениальные» идеи Кабмина не закончились. И вновь хорошую и правильную идею исковеркали в интересах граждан. Каких именно граждан мы сейчас разберёмся.

Кабинет Министров в ближайшее время намерен внести в Парламент законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Об этом тоже вчера на том же брифинге заявил Премьер-министр Алексей Гончарук. При этом премьер попытался запаковать эту историю в борьбу с игорными притонами, которые под видом лотерей заполонили улицы наших городов.

Я посмотрел, что предлагает Кабмин. Идея красива и гениальна, как и все лоббистские законопроекты. Начнем с того, что Кабмин предлагает казино размещать в пятизвездочных отелях, а игровые автоматы в трехзвездочных. Красиво бесспорно. Но есть один нюанс. Все эти игорные притоны, которые расположены на улицах украинских городов работают, как моментальная лотерея, а не игорные салоны. И делают они это с молчаливого согласия Минфина, который возглавляет тот же министр, что и в правительстве Гройсмана. Потому что Минфин отменив несколько лет назад все лицензии для этих псевдолотерей, затем выпустил официальное разъяснение, в котором объясняет, что пока новые лицензии не будут выпущены, то старые действуют. И все.

На законных основаниях ни полиция, ни гражданские активисты уже ничего не могут сделать.

Я неоднократно обращался и к премьер-министру Гройсману и к главе Минфина, чтоб они отменили это письмо и уничтожили лазейку для игорных салонов. Но... Как видите никто ничего не отменил, а игорные салоны работают повсеместно. Поэтому у меня большие сомнения в том, что этот законопроект уберет все салоны с улиц Украины. То что какие-то уберут - бесспорно. И создадут новую монополию под кого-то. И скажут, что это тоже лотереи, но теперь они платят налоги. В общем выглядит все это смешно и грустно одновременно.

Но самое интересное, что Гончарук заявил о том, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен. Вот это уже вызвало у меня недоумение. Ведь когда мы с экспертами разрабатывали подобный законопроект, то подсчитали, что бюджет можно наполнить от 7 до 12 миллиардов за счет лицензирования бизнеса, выписывания патентов на игорные столы и автоматы, а так же за счет налогов. А тут премьер предлагает поступления в бюджет в несколько раз меньше. Интересно в чьем кармане осядет разница? Я понимаю, что закончилась эпоха бедности, но почему она должна закончиться лишь для нескольких граждан, а не для всех украинцев? И вишенка на торте. В общем Кабмин предлагает разместить казино в отелях с 5 звездами. Таких отелей не много в Украине и их собственники известны.

Но обычные люди, которые ходят в игорные салоны не ходят в казино. А значит мы видим, что подобный законопроект от Кабмина написан в интересах собственников отелей, а не в интересах граждан Украины или с целью наполнить бюджет.

И за словами о том, что хотят убрать игорные притоны скрывается иное. А притоны по итогу оставят, но скорее всего под другим соусом. Когда-то в 2014 году подобный законопроект пытался протянут Арсений Яценюк. Один в один с тем, что сегодня подает новый Кабмин. Тогда «злые» языки говорили, что это законопроект был подан в интересах Леонида Юрышева и еще группы лиц, которые и являлись собственниками пятизвездочных отелей. А сегодня мы видим в партии Слуга Народа нардепа Александра Скичко, который является зятем Юрышева. И по стечении обстоятельств Кабмин, сформированный партией «Слуга народа», подает законопроект в интересах собственников пятизвёздочных отелей. Думаете это случайность и совпадение?

А то, что из-за этой случайности бюджет предлагают наполнять на 2,5 миллиарда, а не на 12 миллиардов - это тоже случайность или что-то иное? В общем два проекта, которые озвучил премьер-министр вызывают множество вопросов.

Я за легализацию и вывод этих сегментов бизнеса из тени. Но у меня возникло ощущение, что цель этих законопроектов не наполнение бюджета, не борьба с незаконной добычей янтаря и не уничтожение игорных притонов на улицах городов Украины, а взятие несколькими лицами под контроль двух отраслей. Хотя и пытаются замаскировать под красивые и правильные дела. Но есть еще надежда, что премьер не разобрался и просто ошибся. Или его ввели в заблуждение. Время покажет. И поступления в бюджет.

Джерело: Обозреватель

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