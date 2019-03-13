Instagram и реальность: как на самом деле выглядят идеальные снимки для соцсети



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Правильная поза, идеальный фильтрик и отличная подпись под кадром - залог успеха

Instagram — это отдельная идеальная реальность, где все счастливы, красивы и успешны. И это не удивительно: люди хотят показать себя с лучшей стороны, мало кому хочется делиться не самыми удачными, пусть и честными снимками.

В ход идёт всё: удачные позы и ракурсы, макияж, одежда, свет и, конечно, обработка. Все ингредиенты смешиваются и вуаля! Идеальная фоточка в Инстаграм готова! А что стоит за ними, читатели Scotch смогут увидеть прямо сейчас.

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Джерело: twizz.ru