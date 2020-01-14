Избранница Холостяка 9 наслаждается ярким отдыхом с любимым



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kvittkova

Никита Добринин и его возлюбленная Даша Квиткова решили переждать холодный январь в теплых краях и почти на весь месяц улетели на Бали

Пара решила не сидеть на однои месте, а провести по несколько дней в разных городах и уголках острова, чтобы увидеть все его красоты и интересные места.

Они наслаждаются пляжным отдыхом, а Даша даже успела попробовать свои силы в серфинге - и осталась в восторге.

Девушка каждый день делится яркими публикациями в своем Instagram и рассказывает о том, что ее впечатлило. Так, избранница Холостяка показала волшебное место с тремя мощными водопадами, в котором нужно загадывать желания.

Даша выложила видео, на котором сидит на камне, а затем поворачивает голову и смотрит на величественный и завораживающий поток воды.

«Пожалуйста, никогда не прекращайте мечтать. Это моя к вам самая большая просьба. Каждый из вас заслуживает на самую красивую сказку в жизни. Пост с максимальной энергетикой с места, где живут три мощнейших водопада (на видео только один из них). Вы можете загадать свое самое сокровенное желание и просто оставить любой «смайл», чтобы оно обязательно сбылось. Я с вами», - попросила поклонников Квиткова.

Позже она поделилась снимками с веселой встречи с обезьянами. Даша в милом белом сарафане позирует вместе с двумя зверушками - одна сидит у нее на плече, а вторую девушка держит на руках и при этом заливисто смеется.

«Что не сделаешь ради контента? Я очень боялась, поэтому все, что я делала— это истерически смеялась, что, собственно, вы можете наблюдать. Ну, и лапку обезьянки у меня во рту», - поделилась впечатлениями возлюбленная Добрынина.