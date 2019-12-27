Участники «Зважені та щасливі»-9: фото до и после проекта



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Завершился 9 сезон проекта «Зважені та щасливі»

В этом году за главный приз в 300 тыс. грн соревновались пары, которые подобрали на проекте.

Победителями в итоге стали Павел Назаренко и Наталья Кириленко, которые во время финала объявили, что собираются пожениться.

Приз за домашнее похудение из числа участников не дошедших до финала, получила Людмила Чаднова.

Однако, другие участники «Зважені та щасливі 9» тоже хорошо поработали, чтобы достичь собственного идеала. Каждый из них изменился за время пребывания на проекте, все стали стройнее и увереннее в себе.

Смотри фото участников до и после участия в шоу «Зважені та щасливі 9». Они доказывают, что начать жить по-новому, меняться и любить себя никогда не поздно.