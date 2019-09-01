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    Закат с башни замка Любарта: фотограф из Луцка поделилась невероятными кадрами

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    Закат с башни замка Любарта: фотограф из Луцка поделилась невероятными кадрами
    facebook.com/iryna.kabanova.1

    Фотограф Ирина Кабанова опубликовала фотографии с въездной башни замка Любарта

    «Закат, как из сказки. По особому он видится с Въездной башни Луцкого замка. И сколько бы таких хороших закатов не было, где бы ни приходилось их снимать, мне всегда будет мало ... », - пишет жительница Луцка.

    В 2011 году большинством голосов именно Замок Любарта был отмечен первым местом в акции «7 чудес Украины». Долгое время он считался неприступной крепостью.

    Именно Въездная башня Луцкого замка ХIV века изображена на нашей 200-гривневой купьюри. Ее красивая величественная архитектура стала своеобразным историческим символом Волынской земли. 

    И хотя крепость строил не один князь и не одно столетие оставило свой отпечаток в его каменной памяти, и замок все же до сих пор носит имя литовского князя Любарта.

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    facebook.com/iryna.kabanova.1
    facebook.com/iryna.kabanova.1
    facebook.com/iryna.kabanova.1
    facebook.com/iryna.kabanova.1
    facebook.com/iryna.kabanova.1
    facebook.com/iryna.kabanova.1
    facebook.com/iryna.kabanova.1
    facebook.com/iryna.kabanova.1
    facebook.com/iryna.kabanova.1

    Ежегодно во дворе крепости проводят рыцарские турниры «Меч Луцкого замка». Рыцарские доспехи, старинное оружие, средневековые мелодии прекрасно передают атмосферу времен, когда этими же дорогами ходили князья и короли, а под стенами соревновались в упорных боях польские, литовские и русские войска.

    Джерело: volynpost.com

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