Закат с башни замка Любарта: фотограф из Луцка поделилась невероятными кадрами



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Фотограф Ирина Кабанова опубликовала фотографии с въездной башни замка Любарта

«Закат, как из сказки. По особому он видится с Въездной башни Луцкого замка. И сколько бы таких хороших закатов не было, где бы ни приходилось их снимать, мне всегда будет мало ... », - пишет жительница Луцка.

В 2011 году большинством голосов именно Замок Любарта был отмечен первым местом в акции «7 чудес Украины». Долгое время он считался неприступной крепостью.

Именно Въездная башня Луцкого замка ХIV века изображена на нашей 200-гривневой купьюри. Ее красивая величественная архитектура стала своеобразным историческим символом Волынской земли.

И хотя крепость строил не один князь и не одно столетие оставило свой отпечаток в его каменной памяти, и замок все же до сих пор носит имя литовского князя Любарта.

Ежегодно во дворе крепости проводят рыцарские турниры «Меч Луцкого замка». Рыцарские доспехи, старинное оружие, средневековые мелодии прекрасно передают атмосферу времен, когда этими же дорогами ходили князья и короли, а под стенами соревновались в упорных боях польские, литовские и русские войска.

Джерело: volynpost.com