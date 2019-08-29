Рэпер Серега стал студентом украинского ВУЗа
Рэпер Серега из Белорусии, который сейчас учавствует в шоу «Танцы со звездами», стал студентом украинского ВУЗа
О том, что ряды студентов пополнил артист, сообщается на официальной страничке учебного заведения в Instagram. Серега был запечатлен во время подачи документов.
Исполнитель, выступающий под псевдонимом Полиграф Шарикoff, поступил в Харьковский авиационный институт.
Правда, учиться артист будет на заочном отделении. Он поступил на факультет самолетостроения.
Первого сентября артист из Белоруссии начнет свое обучение.
Напомним, что Серега участвует в проекте «Танцы со звездами» в паре с Аделиной Дели. 25 августа во время первого эфира танцевальная пара удивила фристайлом под знаменитую композицию артиста – «Черный бумер».
Франциско Гомес посоветовал Сереге поработать над хореографией и дал паре всего 6 баллов. В сумме Аделина и Серега получили 19 баллов.
Отметим. что у певца уже была попытка окончить институт. В родном Гомеле он поступил на экономиста, но из-за музыкальной карьеры не смог завершить обучение и так и не получил диплом.
Джерело: rbc.ua