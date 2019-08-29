Рэпер Серега стал студентом украинского ВУЗа



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rbc.ua

Рэпер Серега из Белорусии, который сейчас учавствует в шоу «Танцы со звездами», стал студентом украинского ВУЗа

О том, что ряды студентов пополнил артист, сообщается на официальной страничке учебного заведения в Instagram. Серега был запечатлен во время подачи документов.

Исполнитель, выступающий под псевдонимом Полиграф Шарикoff, поступил в Харьковский авиационный институт.

Правда, учиться артист будет на заочном отделении. Он поступил на факультет самолетостроения.

Первого сентября артист из Белоруссии начнет свое обучение.

Напомним, что Серега участвует в проекте «Танцы со звездами» в паре с Аделиной Дели. 25 августа во время первого эфира танцевальная пара удивила фристайлом под знаменитую композицию артиста – «Черный бумер».

Франциско Гомес посоветовал Сереге поработать над хореографией и дал паре всего 6 баллов. В сумме Аделина и Серега получили 19 баллов.

Отметим. что у певца уже была попытка окончить институт. В родном Гомеле он поступил на экономиста, но из-за музыкальной карьеры не смог завершить обучение и так и не получил диплом.

Джерело: rbc.ua