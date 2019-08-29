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    Шоу-биз

    Рэпер Серега стал студентом украинского ВУЗа

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    Рэпер Серега стал студентом украинского ВУЗа
    rbc.ua

    Рэпер Серега из Белорусии, который сейчас учавствует в шоу «Танцы со звездами», стал студентом украинского ВУЗа

    О том, что ряды студентов пополнил артист, сообщается на официальной страничке учебного заведения в Instagram. Серега был запечатлен во время подачи документов.

    Исполнитель, выступающий под псевдонимом Полиграф Шарикoff, поступил в Харьковский авиационный институт.

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    Правда, учиться артист будет на заочном отделении. Он поступил на факультет самолетостроения. 

    Первого сентября артист из Белоруссии начнет свое обучение.

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    Напомним, что Серега участвует в проекте «Танцы со звездами» в паре с Аделиной Дели. 25 августа во время первого эфира танцевальная пара удивила фристайлом под знаменитую композицию артиста – «Черный бумер».

    Франциско Гомес посоветовал Сереге поработать над хореографией и дал паре всего 6 баллов. В сумме Аделина и Серега получили 19 баллов. 

    Отметим. что у певца уже была попытка окончить институт. В родном Гомеле он поступил на экономиста, но из-за музыкальной карьеры не смог завершить обучение и так и не получил диплом.

    Джерело: rbc.ua

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