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    100 дней президентства Зеленского: уникальные кадры из жизни гаранта Конституции

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    100 дней президентства Зеленского: уникальные кадры из жизни гаранта Конституции
    facebook.com/zelenskiy95

    Владимир Алекcандрович уникален тем, что активно ведет свои страницы в социальных сетях и украинцы не раз могли наблюдать уникальные кадры из жизни гаранта

    27 августа Президент Украины Владимир Зеленский переступил важный рубеж в своей каденции - 100 дней президентства. За эти дни было много громких скандалов, резонансных назначений и ярких увольнений.

    Одним из наиболее знаковых кадров можно назвать фото с инаугурации Зеленского 20 мая 2019 года. На снимке он гордо держит символ украинской власти - булаву - над головой.

    29 мая президент Владимир Зеленский сфотографировался с шаурмой на заправке. «Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма», - написал Зеленский.

    А в День Независимости мы смогли увидеть новый формат проведения прадника, без парада и пренасыщения грустныими событиями, а с акцентом на будущее страны. Ведь, как подсчитали эксперты, слово «война» Зеленский употребил рекордно низкое количество раз.

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    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95
    facebook.com/zelenskiy95

    На шествии присутствовала супрега гаранта - Елена в белоснежном наряде и маленькие дети, которые являются символом будущего Украины.

    Джерело: strana.ua

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