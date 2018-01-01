Опубликована подборка самых ярких фото с дронами на Олимпиаде-2018

Зимние Олимпийские Игры продолжают поражать своей зрелищностью и технологическими находками

Во время открытия зимней Олимпиады в Пхеньяне Intel установила мировой рекорд по количеству одновременно управляемых дронов. Организаторы Олимпиады-2018 не устают об этом напоминать, ведь во время церемонии открытия для невероятного воздушного шоу было использовано более 1,2 тыс. дронов. На кадрах с церемонии запечатлено, как дроны со светодиодами



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Олимпиада-2018

Зимние Олимпийские Игры продолжают поражать своей зрелищностью и технологическими находками

Во время открытия зимней Олимпиады в Пхеньяне Intel установила мировой рекорд по количеству одновременно управляемых дронов. Организаторы Олимпиады-2018 не устают об этом напоминать, ведь во время церемонии открытия для невероятного воздушного шоу было использовано более 1,2 тыс. дронов.

На кадрах с церемонии запечатлено, как дроны со светодиодами в течение нескольких минут летали над участниками соревнований, а после в воздухе выстроились в различные олимпийские фигуры, в частности олимпийскую эмблему из пяти колец.

Intel уже несколько лет помогает в организации синхронных полетов беспилотников. В 2016 году компания запустила 100 дронов во время исполнения симфонии Бетховена. Позже компания организовала полет с использованием 500 квадрокоптеров.

Для церемонии открытия Олимпиады-2018 компания использовала беспилотники Shooting Star собственной разработки, которые оборудованы массой цветных светодиодов и могут летать до 20 минут на одном заряде.

Следует отметить, что это грандиозное световое шоу спортсмены и зрители увидели в записи - из-за требований безопасности коллективный полет квадракоптеров был снят заранее. А после окончания десятого дня соревнований в олимпийской деревне при помощи беспилотников организаторы игр пожелали всем «спокойной ночи».