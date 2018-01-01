13-летний мальчик дважды победил в престижном фотоконкурсе снимков дикой природы
- Сьогодні, 09:06
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Розсилка
Обычный подросток покорил экспертов международных конкурсов своими работами
Представляем вам Иосию Лаунштейна, молодого фотографа из Канады. Ему всего 13 лет, а он уже дважды победил в номинации «Юный фотограф года». Когда мальчику исполнилось семь лет, он заинтересовался снимками дикой природы.
В то время, когда его одногодки беззаботно бегали во дворе, он увлечённо изучал основы фотографии. В этом ему помогал отец Джон Лаунштейн, который и сам много лет посвятил съёмкам дикой природы. Он с удовольствием передал свои знания сыну и дал ему возможность методом проб и ошибок раскрыть свой творческий потенциал.И результаты трудов были вознаграждены. Иосия стал дважды занимал первое место в категории «Юный фотограф года».
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Джерело: twizz.ru