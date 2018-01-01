Яркий стрит-арт на улицах в Боготе, который стал достопримечательностью города

Столица Колумбии Богота была долгое время Меккой для уличных художников

На улицах Колумбии оставляли свои картины даже знаменитости. Сегодня оригинальные и аутентичные граффити стали яркими достопримечательностями города. Местные экскурсоводы даже проводят экскурсии на которых рассказывают о самых необычных и легендарных граффити. Кстати, многие экскурсоводы декларируют: «Мы предлагаем граффити-тур