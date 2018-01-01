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    Яркий стрит-арт на улицах в Боготе, который стал достопримечательностью города

    Столица Колумбии Богота была долгое время Меккой для уличных художников
    На улицах Колумбии оставляли свои картины даже знаменитости. Сегодня оригинальные и аутентичные граффити стали яркими достопримечательностями города. Местные экскурсоводы даже проводят экскурсии на которых рассказывают о самых необычных и легендарных граффити. Кстати, многие экскурсоводы декларируют: «Мы предлагаем граффити-тур
    • Сьогодні, 10:11
    • Розсилка

    Столица Колумбии Богота была долгое время Меккой для уличных художников

    На улицах Колумбии оставляли свои картины даже знаменитости. Сегодня оригинальные и аутентичные граффити стали яркими достопримечательностями города.

    Местные экскурсоводы даже проводят экскурсии на которых рассказывают о самых необычных и легендарных граффити.

    Кстати, многие экскурсоводы декларируют: «Мы предлагаем граффити-тур бесплатно, но принимаем пожертвования. Заплатить столько, сколько, по вашем мнению, такая экскурсия стоит».

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    Джерело: Культурология

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