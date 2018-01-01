Яркий стрит-арт на улицах в Боготе, который стал достопримечательностью города
- Сьогодні, 10:11
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Столица Колумбии Богота была долгое время Меккой для уличных художников
На улицах Колумбии оставляли свои картины даже знаменитости. Сегодня оригинальные и аутентичные граффити стали яркими достопримечательностями города.
Местные экскурсоводы даже проводят экскурсии на которых рассказывают о самых необычных и легендарных граффити.
Кстати, многие экскурсоводы декларируют: «Мы предлагаем граффити-тур бесплатно, но принимаем пожертвования. Заплатить столько, сколько, по вашем мнению, такая экскурсия стоит».
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Джерело: Культурология