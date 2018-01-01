20 фотопортретов, от которых сложно отвести взгляд

Не каждому фотографу дано снять портрет человека так, что бы он был искренним и завораживающим

Создание выдающегося портрета – одна из самых непростых задач для фотографа. Чтобы изображение получилось по-настоящему привлекательным и естественным, человеку с фотоаппаратом нужно заглянуть во внутренней мир модели, раскрыть нечто потаённое, преобразить это и показать в снимке. В этой подборке 20 фотографий, в которых фотографам