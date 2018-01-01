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    20 фотопортретов, от которых сложно отвести взгляд

    Не каждому фотографу дано снять портрет человека так, что бы он был искренним и завораживающим
    Создание выдающегося портрета – одна из самых непростых задач для фотографа. Чтобы изображение получилось по-настоящему привлекательным и естественным, человеку с фотоаппаратом нужно заглянуть во внутренней мир модели, раскрыть нечто потаённое, преобразить это и показать в снимке. В этой подборке 20 фотографий, в которых фотографам
    • Сьогодні, 07:01
    • Розсилка
    Автор фото: Эдриан Макдоналд

    Не каждому фотографу дано снять портрет человека так, что бы он был искренним и завораживающим

    Создание выдающегося портрета – одна из самых непростых задач для фотографа. Чтобы изображение получилось по-настоящему привлекательным и естественным, человеку с фотоаппаратом нужно заглянуть во внутренней мир модели, раскрыть нечто потаённое, преобразить это и показать в снимке.

    В этой подборке 20 фотографий, в которых фотографам удалось показать о запечатлённых людях больше, чем просто их лица.

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    Автор фото: Ли Джеффрис
    Автор фото: Светлана Беляева
    Автор фото: 3 Joko
    Автор фото: Йована Рикало
    Автор фото: Люся Маратканова
    Автор фото: Трейси Тейлор
    Автор фото: Андрей Россалев
    Автор фото: Камерон Бушонг
    Автор фото: Джоэл Эрикссон
    Автор фото: Лиза Холлоуэй
    Автор фото: Кристина Казарина
    Автор фото: Жорди Гальего
    Автор фото: Дмитрий Рогожкин
    Автор фото: Андрей Белозёров
    Автор фото: Самир Новотны
    Автор фото: Алессио Альби
    Автор фото: PortraitsBySam
    Автор фото: Хонг
    Автор фото: Андрей Брандис
    Автор фото: Эдриан Макдоналд

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    Джерело: cameralabs.org

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