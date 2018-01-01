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    20 ретро-фотографий из прошлого века, которые погрузят вас в историю

    Количество изобретений, кардинально изменивших жизни людей, очень велико, и одним из таких поворотных моментов стало изобретение фотографии.
    Ведь благодаря ей можно узнать, как выглядел мир до нашего появления на свет. Конечно, можно понять это и по различным картинам, созданным прославленными мастерами, но их слишком мало, и они изображают по большей части важные события. Да и не каждый может себе их позволить, а снимки дают каждому из нас возможность погрузиться в пучину истории в
    • Сьогодні, 08:53
    • Розсилка

    Количество изобретений, кардинально изменивших жизни людей, очень велико, и одним из таких поворотных моментов стало изобретение фотографии.

    Ведь благодаря ей можно узнать, как выглядел мир до нашего появления на свет. Конечно, можно понять это и по различным картинам, созданным прославленными мастерами, но их слишком мало, и они изображают по большей части важные события.

    Да и не каждый может себе их позволить, а снимки дают каждому из нас возможность погрузиться в пучину истории в любой удобный момент.

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    на весь екран згорнути
    Бабушки на качелях, Словакия, 1966 год
    Сборщик мячей для гольфа, США, 1920-е годы
    Коми АССР, 1960-е годы
    Конкурс на самую элегантную курильщицу, Франция, 1935 год
    Школьный «автобус», США, 1930 год
    Производство спагетти, Италия, 1932 год
    Дайан Фосси, ведущий специалист по исследованию горных горилл, Руанда, 1980-е
    Рыбак, Стамбул, 1930 год
    Обучение официантов на курорте Санкт-Мориц, Швейцария 1932
    Медсестра взвешивает младенца, Шотландия, 1959 год
    Король Испании Хуан Карлос и король Греции Константин II, 1966 год
    Изобретатель батута Джордж Ниссен, 1960 год
    Компьютер Apple I, 1976 год
    Мод Вагнер, первая женщина-татуировщик, США, 1907 год
    Костюм Минни Маус, 1933 год
    Памплона, Испания, 1965 год
    Горнолыжный спуск, Италия, 1975 год
    Работа над мультфильмом «Бэмби», 1940-е годы
    Дед Мороз и Снегурочка, СССР, 1980-е годы
    Итальянка и шотландские солдаты у Колизея, 1944 год




    Джерело: twizz.ru

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