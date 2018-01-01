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    Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность

    Фотораф объединился с дизайнером свитеров, чтобы создать оригинальный проект людей-хамелеонов
    Английский фотограф Джозеф Форд бросил вызов расхожему мнению, что одежда должна способствовать тому, чтобы человек выделялся в толпе. Для этого он создал серию снимков, на которых модели надели оригинальные свитера, узор на которых дает им возможность слиться с окружающим пространством. Соавтором проекта стал дизайнер Нина Додд, которая и
    • Сьогодні, 20:48
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    Фотография Джозефа Форда 

    Фотораф объединился с дизайнером свитеров, чтобы создать оригинальный проект людей-хамелеонов

    Английский фотограф Джозеф Форд бросил вызов расхожему мнению, что одежда должна способствовать тому, чтобы человек выделялся в толпе. Для этого он создал серию снимков, на которых модели надели оригинальные свитера, узор на которых дает им возможность слиться с окружающим пространством.

    Соавтором проекта стал дизайнер Нина Додд, которая и изготовила эти свитера, учитывая заранее выбранные локации, в которых планировалось провести фотосессии. Одной из моделей стала даже собака.

    Проект получил название «Вязаный камуфляж». На одном из снимков появляется знаменитое граффити с котом, которого нарисовал французский уличный художник Monsieur Chat.

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    Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность
    Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность
    Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность
    Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность
    Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность
    Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность
    Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность

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    Джерело: boredpanda.com

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