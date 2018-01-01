Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность
- Сьогодні, 20:48
-
Розсилка
Фотораф объединился с дизайнером свитеров, чтобы создать оригинальный проект людей-хамелеонов
Английский фотограф Джозеф Форд бросил вызов расхожему мнению, что одежда должна способствовать тому, чтобы человек выделялся в толпе. Для этого он создал серию снимков, на которых модели надели оригинальные свитера, узор на которых дает им возможность слиться с окружающим пространством.
Соавтором проекта стал дизайнер Нина Додд, которая и изготовила эти свитера, учитывая заранее выбранные локации, в которых планировалось провести фотосессии. Одной из моделей стала даже собака.
Проект получил название «Вязаный камуфляж». На одном из снимков появляется знаменитое граффити с котом, которого нарисовал французский уличный художник Monsieur Chat.
Джерело: boredpanda.com