Коллекция свитеров-хамелеонов приобрела вирусную популярность

Фотораф объединился с дизайнером свитеров, чтобы создать оригинальный проект людей-хамелеонов

Английский фотограф Джозеф Форд бросил вызов расхожему мнению, что одежда должна способствовать тому, чтобы человек выделялся в толпе. Для этого он создал серию снимков, на которых модели надели оригинальные свитера, узор на которых дает им возможность слиться с окружающим пространством. Соавтором проекта стал дизайнер Нина Додд, которая и



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотография Джозефа Форда

Фотораф объединился с дизайнером свитеров, чтобы создать оригинальный проект людей-хамелеонов

Английский фотограф Джозеф Форд бросил вызов расхожему мнению, что одежда должна способствовать тому, чтобы человек выделялся в толпе. Для этого он создал серию снимков, на которых модели надели оригинальные свитера, узор на которых дает им возможность слиться с окружающим пространством.

Соавтором проекта стал дизайнер Нина Додд, которая и изготовила эти свитера, учитывая заранее выбранные локации, в которых планировалось провести фотосессии. Одной из моделей стала даже собака.

Проект получил название «Вязаный камуфляж». На одном из снимков появляется знаменитое граффити с котом, которого нарисовал французский уличный художник Monsieur Chat.

Джерело: boredpanda.com