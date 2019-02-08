20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
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Розсилка
Работы французского цифрового художника восхитили сеть
Кто может лучше знать мир человеческой души, если не клинический психолог?
Французский цифровой художник Кирилл Роландо как раз им и работает, а в свободное время он создаёт свои сюрреалистичные и волшебные картины.
Увлекаться рисованием он начал в 2004, с тех пор появляются его работы, в которых психолог и художник предаёт весь спектр человеческих эмоций и краски жизни. Мы выбрали 20 из них. Наслаждайтесь просмотром!
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Джерело: twizz.ru