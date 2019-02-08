20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Работы французского цифрового художника восхитили сеть

Кто может лучше знать мир человеческой души, если не клинический психолог?

Французский цифровой художник Кирилл Роландо как раз им и работает, а в свободное время он создаёт свои сюрреалистичные и волшебные картины.

Увлекаться рисованием он начал в 2004, с тех пор появляются его работы, в которых психолог и художник предаёт весь спектр человеческих эмоций и краски жизни. Мы выбрали 20 из них. Наслаждайтесь просмотром!

Напоминаем читателям Scotch, что совсем скоро состоится Нацотбор на «Евровидение-2019». Если вы еще кто участвует и что споет - читайте наш спецпроект о «Евровидении-2019».

Джерело: twizz.ru