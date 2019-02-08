  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции

    • Розсилка
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции

    Работы французского цифрового художника восхитили сеть

    Кто может лучше знать мир человеческой души, если не клинический психолог?

    Французский цифровой художник Кирилл Роландо как раз им и работает, а в свободное время он создаёт свои сюрреалистичные и волшебные картины.

     Увлекаться рисованием он начал в 2004, с тех пор появляются его работы, в которых психолог и художник предаёт весь спектр человеческих эмоций и краски жизни. Мы выбрали 20 из них. Наслаждайтесь просмотром!

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции
    20 волшебных иллюстраций о чувствах и эмоциях от клинического психолога из Франции

    Напоминаем читателям Scotch, что совсем скоро состоится Нацотбор на «Евровидение-2019». Если вы еще кто участвует и что споет - читайте наш спецпроект о «Евровидении-2019».

    Джерело: twizz.ru

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ