Знаменитая супермодель вышла на подиум с огромным трансформером

Манекенщица покорила обтягивающим комбинезоном, с которым, правда, случился неприятный конфуз

Известная американская топ-модель Ирина Шейк совершила футуристическое дефиле в компании массивного трансформера. Выход состоялся в рамках модного шоу Philipp Plein в Нью-Йорке. 32-летняя манекенщица вышла к собравшимся на показе из летучей тарелки. Знаменитость была одета в обтягивающий комбинезон, в котором была похожа на героиню экшена.



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Ирина Шейк

Манекенщица покорила обтягивающим комбинезоном, с которым, правда, случился неприятный конфуз

Известная американская топ-модель Ирина Шейк совершила футуристическое дефиле в компании массивного трансформера. Выход состоялся в рамках модного шоу Philipp Plein в Нью-Йорке.

32-летняя манекенщица вышла к собравшимся на показе из летучей тарелки. Знаменитость была одета в обтягивающий комбинезон, в котором была похожа на героиню экшена. При этом сам подиум был засыпан песком, который напоминал то ли пепел, то ли снег. Автором обтягивающего комбинезона выступил модельер Филипп Плейн.

Журналисты обратили внимание на то, что во время выхода на подиум у Шейк немного разошелся шов между ног.

Джерело: ТСН