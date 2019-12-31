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    Фото

    Кайли Дженнер в нижнем белье «взорвала» Instagram

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    Кайли Дженнер в нижнем белье «взорвала» Instagram
    instagram.com/kyliejenner

    Самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками

    Эротические фото Кайли Дженнер опубликовал на своей странице в Instagram. Автором фотографий стала ассистент звезды и фотограф Victoria Villarroel.

    На снимках владелец бренда косметики и популярный блогер позирует в обольстительном кружевном белье в постели, продемонстрировав пышную грудь и ягодицы.

    «Почувствовала, что будет неправильно отправиться в 2020 год, не опубликовав еще одну ловушку для комплиментов», – добавила в подписи Кайли.

    Уже в течение первых секунд после публикации горячие фото собрали тысячи лайков, а через сутки их стало свыше десяти миллионов.

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    Кайли Дженнер в нижнем белье «взорвала» Instagram
    Кайли Дженнер в нижнем белье «взорвала» Instagram
    Кайли Дженнер в нижнем белье «взорвала» Instagram

    «2019 год был замечательным для тебя, а 2020 станет еще лучше», «Горячая», «Какая ты вкусненькая», «Невероятная», «Очень сексуальная», – пишут пользователи в сети.


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