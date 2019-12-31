Кайли Дженнер в нижнем белье «взорвала» Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kyliejenner

Самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками

Эротические фото Кайли Дженнер опубликовал на своей странице в Instagram. Автором фотографий стала ассистент звезды и фотограф Victoria Villarroel.

На снимках владелец бренда косметики и популярный блогер позирует в обольстительном кружевном белье в постели, продемонстрировав пышную грудь и ягодицы.

«Почувствовала, что будет неправильно отправиться в 2020 год, не опубликовав еще одну ловушку для комплиментов», – добавила в подписи Кайли.

Уже в течение первых секунд после публикации горячие фото собрали тысячи лайков, а через сутки их стало свыше десяти миллионов.

«2019 год был замечательным для тебя, а 2020 станет еще лучше», «Горячая», «Какая ты вкусненькая», «Невероятная», «Очень сексуальная», – пишут пользователи в сети.