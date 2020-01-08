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    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер

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    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер

    Российскому блогеру Александре Митрошиной запретят въезд в Украину

    Интерес к Митрошиной в Украине резко возрос после скандала на ее встрече с поклонниками, когда она не смогла ответить на вопрос «Чей Крым?».

    Дело в том, что она в 2017 году разместила в соцсетях фото своей поездки во временно аннексированный Крым. На данный момент они уже удалены.
    После «неудобного» вопроса, правоохранители, которых вызвал сам же Овчаренко, задержали активиста. А Митрошина назвала активистов провокаторами.

    В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что у Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, поэтому во время проверки не было установлено, посещала ли она временно оккупированную АР Крым.

    Однако после конфликта, который произошел, пограничники объявят о запрете во въезде блогеру Митрошиной в дальнейшем.

    Митрошина раскрывает в своих постах в Instagram различные темы, такие как феминизм, путешествия, спорт. При этом девушка всячески обходит стороной тему политики.

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    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер
    Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер

    Несмотря на то, что она известна как популяризатор феминизма, девушка периодически публикует достаточно интимные фото, которые собирают десятки тысяч лайков.

    скандал фотография Крым Въезд в Украину Instagram феминизм
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