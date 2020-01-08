Александра Митрошина в Instagram: что постит в соцсетях русский блогер



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Российскому блогеру Александре Митрошиной запретят въезд в Украину

Интерес к Митрошиной в Украине резко возрос после скандала на ее встрече с поклонниками, когда она не смогла ответить на вопрос «Чей Крым?».

Дело в том, что она в 2017 году разместила в соцсетях фото своей поездки во временно аннексированный Крым. На данный момент они уже удалены.

После «неудобного» вопроса, правоохранители, которых вызвал сам же Овчаренко, задержали активиста. А Митрошина назвала активистов провокаторами.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что у Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, поэтому во время проверки не было установлено, посещала ли она временно оккупированную АР Крым.

Однако после конфликта, который произошел, пограничники объявят о запрете во въезде блогеру Митрошиной в дальнейшем.

Митрошина раскрывает в своих постах в Instagram различные темы, такие как феминизм, путешествия, спорт. При этом девушка всячески обходит стороной тему политики.

Несмотря на то, что она известна как популяризатор феминизма, девушка периодически публикует достаточно интимные фото, которые собирают десятки тысяч лайков.