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    Шоу-биз

    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме

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    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>Фото: instagram.com/emrata</p> - Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме

    Эмили Ратаковски

    Фото: instagram.com/emrata

    Поклонники засыпали артистку комплиментами

    28-летняя Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым откровенным фото. Модель и актриса сидит на диване в опасной сексуальной позе. Впрочем, инстадива скрыла интимные части тела, оставляя простор для фантазии. «Утро в своем доме», – кокетливо прокомментировала Эмили.

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    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Обнаженная Эмили Ратаковски снялась на диване в своем доме
    Фото: instagram.com/emrata

    Недавно Эмили Ратаковски похвасталась тонкой талией в ультракоротких топах без белья. Знойная брюнетка показала себя в откровенном бикини. Она позировала на пляже в ультрасексуальном купальнике с вырезами.

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