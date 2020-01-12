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    Фото

    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха

    • Розсилка
    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха

    Судья шоу «Топ-модель по-українськи» для отдыха выбрала экзотический остров Сен-Барт, что в Карибском море

    Известная украинская супермодель Алла Костромичова, которая прославилась на весь мир своей необычной внешностью, и которая так понравилась мировым дизайнерам, часто радует публику яркими постами в Instagram.

    На праздники модель отправилась в теплые края, откуда теперь публикует сочные и солнечные фотографии.

    Судя по геолокации, Алла отдыхает на крошечном острове в Карибском море. На новом фото, которое она выложила в сеть, модель позирует, сидя на бортике бассейна, а за ее спиной открывается фантастический вид.

    Позагорать и поплавать красотка вышла в крошечном купальнике-бикини, который едва можно рассмотреть из-за необычной позы, в которой она сидит.

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    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха
    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха
    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха
    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха
    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха
    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха
    Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха

    В подписи к фото Алла Костромичова написала: «Ставьте согреем друг друга!». Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать публикацию звезды.

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