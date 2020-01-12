Алла Костромичова похвасталась фотографиями с отдыха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судья шоу «Топ-модель по-українськи» для отдыха выбрала экзотический остров Сен-Барт, что в Карибском море

Известная украинская супермодель Алла Костромичова, которая прославилась на весь мир своей необычной внешностью, и которая так понравилась мировым дизайнерам, часто радует публику яркими постами в Instagram.

На праздники модель отправилась в теплые края, откуда теперь публикует сочные и солнечные фотографии.

Судя по геолокации, Алла отдыхает на крошечном острове в Карибском море. На новом фото, которое она выложила в сеть, модель позирует, сидя на бортике бассейна, а за ее спиной открывается фантастический вид.

Позагорать и поплавать красотка вышла в крошечном купальнике-бикини, который едва можно рассмотреть из-за необычной позы, в которой она сидит.

В подписи к фото Алла Костромичова написала: «Ставьте согреем друг друга!». Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать публикацию звезды.