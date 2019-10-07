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    Фото

    Алла Костромичова поразила сеть горячим фото

    • Розсилка
    Алла Костромичова поразила сеть горячим фото
    instagram.com/alla

    Супермодель Алла Костромичова показала «мокрое» фото в купальнике

    Популярная украинская модель Алла Костромичова полюбилась мировым дизайнерам и модным домам неординарной внешностью и идеальной фигурой. А еще она ведет телепроект «Топ-модель по-украински», и время от времени показывает закулисье шоу.

    Но в этот раз Алла Костромичова решила похвастаться фанатам, что отправилась на отдых в Майами, и не одна, а с подругой. И именно подружка делает эти прекрасные фото Аллы на отдыхе. 

    На новом снимке модель запечатлена в бассейне, она как будто изящно выныривает из него. Как видно, искупаться Костромичова пришла в соблазнительном черном купальнике, который подчеркнул идеальную фигуру модели. 

    ____15.19.02
    instagram.com/alla

    В подписи к фото Алла написала: «Когда ты с подругой оказываешься в Майями – на крыше – в бассейне – а она еще и снимает круто @gladkova.ph, ну как тут можно спокойно лежать и загорать?». 

    Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать ее фото.

    Джерело: znaj.ua

    фотография Топ-модель по-украински модель отдых
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