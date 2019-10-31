Алла Пугачева шокировала сеть очень близким селфи (фото)

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Пугачева, несмотря на почтенный возраст, пытается оставаться в тренде — часто носит облегающие и молодежные наряды, а также снимает селфи

Известная российская певица Алла Пугачева снова порадовала поклонников новым снимком в соцсети Instagram. На этот раз Примадонна показала свое селфи.

На фото 70-летняя певица позирует с ярким макияжем и новой прической.

Пугачева предстала с традиционно подведенными черным цветом глазами и алыми губами. Однако главой образа стала ее прическа. Алла Борисова собрала кудрявые волосы на бок, придав образу легкости.

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз», - подписала снимок артистка словами со своей песни.

instagram.com/alla_orfey

«Девочка-бабуля развлекается, от некогда любимой певицы осталось лишь имя и горькое сожаление — как возраст сводит с ума», — пишут в комментариях.

Другие пользователи желают Пугачевой счастья и любви, отмечая, что она остается в их сердцах уже десятки лет.