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    Фото

    Alyosha поделилась семейным фото

    • Розсилка
    Alyosha поделилась семейным фото
    Певица призвала всех заботиться о родных

    Период ограничения на проведение массовых мероприятий артисты проводят в семейном кругу со своими детьми

    Вспомнив моменты семейных радостей, артистка в своем Instagram поделилась фотографией с мужем Тарасом и его сыновьями — Романом и Марком.

    А в заметке к ней призвала своих фолловеров ценить проведенное с семьей время:

    «Время течет не так быстро, когда ты дома. Но это наш шанс насладиться моментом. Хотя мы ограничены неприятными обстоятельствами, но у нас есть возможность отдохнуть как физически, так и психологически. Наслаждаться тем, что можно поиграть с детьми, без торопливых утренников и повседневной суеты».

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    instagram.com/alyoshasinger

    «Семья — это главная ценность, ежедневный труд и величайшее сокровище. Только в кругу родных можно почувствовать, что время замирает. Каждая минута жизни ценна, когда мы рядом с родными...особенно, если в мире неспокойно…», - Alyosha.

    знаменитости фотография семья Instagram
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