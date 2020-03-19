Alyosha поделилась семейным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица призвала всех заботиться о родных

Период ограничения на проведение массовых мероприятий артисты проводят в семейном кругу со своими детьми

Вспомнив моменты семейных радостей, артистка в своем Instagram поделилась фотографией с мужем Тарасом и его сыновьями — Романом и Марком.

А в заметке к ней призвала своих фолловеров ценить проведенное с семьей время:

«Время течет не так быстро, когда ты дома. Но это наш шанс насладиться моментом. Хотя мы ограничены неприятными обстоятельствами, но у нас есть возможность отдохнуть как физически, так и психологически. Наслаждаться тем, что можно поиграть с детьми, без торопливых утренников и повседневной суеты».

instagram.com/alyoshasinger

«Семья — это главная ценность, ежедневный труд и величайшее сокровище. Только в кругу родных можно почувствовать, что время замирает. Каждая минута жизни ценна, когда мы рядом с родными...особенно, если в мире неспокойно…», - Alyosha.