Жена Дмитрия Комарова поделилась домашним фото с книгой



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Мисс Украина-2016 подготовила список любимых книг

Кучеренко опубликовала расслабленное фото в уютной домашней обстановке

Саша сидит на диван, на ней удобная домашняя одежда — спортивные серые штаны, белый свитшот. Рядышком миска с орешками.

При этом Саша читает книгу на английском языке — Becoming. Книга 2018 года стала бестселлером. Это мемуары бывшей первой леди США Мишель Обамы.

Описанная автором как глубоко личный опыт, книга рассказывает о ее корнях и о том, как она нашла свой голос, а также о своем пребывании в Белом доме, ее кампания общественного здравоохранения и ее роль в качестве матери.

instagram.com/aakucherenko

«Люди начали мыть руки, готовить еду дома и проводить время со своей семьей. Если так пойдет и дальше, то дело может дойти до чтения книжек)) Вот мой список на ближайшие дни. После того, как закончу читать Becoming Michelle Obama, — с юмором пишет жена Димы Комарова.

Итак, топ-5 книг от Александры Кучеренко: «Краткая история человечества» Юваль Ной Харари, «Клуб 5 часов утра» Робин Шарма, «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери, «Безумно богатые азиаты» Кевин Кван, «Отверженные» Виктор Мари Гюго.

«Надеюсь, карантин закончится раньше, чем я все это прочту. А вы что читаете сейчас? Делитесь своими рекомендациями в комментариях. Будем друг другу полезны! Только давайте книжки не передавать», — опять с юмором подытожила Кучеренко.



