Американец смастерил подводную скульптуру для спасения кораллов (фото)



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boredpanda.com

Американский защитник природы, биолог и специалист по подводному миру Спенсер Арнольд вот уже несколько лет создает искусственные рифы и причудливые инсталляции, помогающие спасти кораллы.

Недавняя работа Спенсера Арнольда - подводная скульптура под названием «Битва за остатки жизни», через которую пустили слабый электрический ток, помогает кораллам расти быстрее и сильнее.

Спенсер начал работу над необычной подводной конструкцией около года назад. Он мастерил ее в свободное от основной работы время - он уже несколько лет занимается преподаванием биологии сохранения рифов студентам своей собственной организации по обучению дайверов Conservation Diver.

Вместе с коллегой Бобом и знакомым инженером-электриком через скульптуру пропустили слабый ток, превратив ее в катод за счет электролиза морской воды.

Данный процесс создает пригодные условия для восстановления ценных кораллов. Как показывают научные исследования, с помощью этого метода кораллы могут расти в 3-5 раз быстрее обычного.

Конструкция Спенсера несет в себе глубокую символичность. Под водой в «чашу жизни»» которую держит центральная скульптура, поместили обломок коралла. Руки и лицо скульптуры повреждены не случайно - это указывает на наше стремительно «разлагающееся» человечество и окружающую среду. Скульптуры по бокам с масками на лицах олицетворяют людей, которые стремятся использовать работу истинных защитников планеты в своих целях.

Спенсер с коллегами опустил скульптуру по частям с небольшого судна. Парням удалось сделать это без помощи крана, спустившись в аквалангах на глубину примерно 10 метров. Уже под водой Спенсер соединил все части надежными болтами.





Теперь кусочки кораллов, прикрепленные к конструкции, постепенно начнут разрастаться и превращаться в здоровые колонии. За счет идеальных условий, созданных для восстановления кораллов, они будут расти быстрее и сильнее. Первые результаты можно будет увидеть примерно через полтора года.





Джерело: boredpanda.com