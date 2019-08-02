«Ангел» Victoria’s Secret побывала в настоящем племени индейцев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кэндис Свейнпол instagram.com/angelcandices

Знаменитая модель Кэндис Свейнполрешила устроить себе нестандартный отпуск и отправилась в джунгли - в племя индейцев паташо

Индейцы живут в деревне Жакейра в болотистой местности. До 1990 года племя даже не говорило на португальском и всячески избегало контактов с цивилизацией. Все изменилось, когда к ним пожаловали представители одного из турагентств и предложили водить в деревню туристов.

«Ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол приняла участие в нескольких обрядах - в главном шатре в центре деревни ей рассказали историю племени паташо, а затем исполнили перед ней танец охотника. Она побеседовала со старейшинами и стала участницей обряда - на лицо модели нанесли традиционные индейские рисунки.

«У меня был незабываемый опыт в племени паташо в Бразилии. Я многое узнала и приняла участие в обряде. На отдельных территориях страны сейчас проживает около 11 тысяч индейцев паташо»,- рассказала Свейнпол.

В 2004 году паташо, по словам модели, создали культурный центр, но в 2013-м его пришлось закрыть из-за недостаточного финансирования. Теперь их лидер ищет помощь для его восстановления и возрождения культуры племени.

Джерело: Hello!