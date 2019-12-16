Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/crispino21

Недавно в Instagram-сторис появилась маска с прической главного редактора американского Vogue Анны Винтур

Идея витает в воздухе, и «парик» знаменитой журналистки — не новинка для соцсети. Ее бессменному образу уже давно посвящен целый аккаунт.

Автор избегает публичности: сведений о нем нигде нет. Очевидно, скрытность ему необходима, ведь он беспощадно иронизирует над Анной Винтур — самой могущественной, авторитетной и серьезной представительницей мира моды, настоящей Снежной Королевой. На странице @crispino21 «диктаторский» образ Винтур рассыпается в пух и прах.

Автор стрижет под Винтур Дэвида Хокни, Винсента Ван Гога, Фриду Кало, героев Пабло Пикассо и других художников.

Помимо выражения любви и преданности главреду Vogue US, автор аккаунта переосмысливает фигуру британской королевы Елизаветы.