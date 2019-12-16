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    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram

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    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    instagram.com/crispino21

    Недавно в Instagram-сторис появилась маска с прической главного редактора американского Vogue Анны Винтур

    Идея витает в воздухе, и «парик» знаменитой журналистки — не новинка для соцсети. Ее бессменному образу уже давно посвящен целый аккаунт.

    Автор избегает публичности: сведений о нем нигде нет. Очевидно, скрытность ему необходима, ведь он беспощадно иронизирует над Анной Винтур — самой могущественной, авторитетной и серьезной представительницей мира моды, настоящей Снежной Королевой. На странице @crispino21 «диктаторский» образ Винтур рассыпается в пух и прах.

    Автор стрижет под Винтур Дэвида Хокни, Винсента Ван Гога, Фриду Кало, героев Пабло Пикассо и других художников.

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    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram
    Анна Винтур везде и всегда: забавная маска в Instagram

    Помимо выражения любви и преданности главреду Vogue US, автор аккаунта переосмысливает фигуру британской королевы Елизаветы. 

    фотография искусство социальная сеть Instagram
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