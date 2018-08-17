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    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд

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    Кончита Монтенегро - Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Кончита Монтенегро

    Очаровательная и жизнерадостная девушка на снимках 1920-1940-х годов

    Кончита Монтенегро родилась 11-го сентября 1912 года в испанском городе Сан-Себастьяно.
    Её профессиональная карьера началась с того, что она была моделью знаменитого испанского живописца Игнасио Сулоага-и-Сабалета. Потом была работа танцовщицы, а в 18 лет Кончита перебралась в Голливуд, где снималась до 1940 года.
    Последней её ролью в кино стал образ певицы Алоизии Вебер Ланге в драме Кармине Галлоне 'Melodie eterne' о неразделённой первой любви Моцарта.

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    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
    Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд



    Джерело: Культурология

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