Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд
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Кончита Монтенегро
Очаровательная и жизнерадостная девушка на снимках 1920-1940-х годов
Кончита Монтенегро родилась 11-го сентября 1912 года в испанском городе Сан-Себастьяно.
Её профессиональная карьера началась с того, что она была моделью знаменитого испанского живописца Игнасио Сулоага-и-Сабалета. Потом была работа танцовщицы, а в 18 лет Кончита перебралась в Голливуд, где снималась до 1940 года.
Последней её ролью в кино стал образ певицы Алоизии Вебер Ланге в драме Кармине Галлоне 'Melodie eterne' о неразделённой первой любви Моцарта.
Джерело: Культурология