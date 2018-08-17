Архивные снимки Кончиты Монтенегро, которая покорила Голливуд



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Кончита Монтенегро

Очаровательная и жизнерадостная девушка на снимках 1920-1940-х годов

Кончита Монтенегро родилась 11-го сентября 1912 года в испанском городе Сан-Себастьяно.

Её профессиональная карьера началась с того, что она была моделью знаменитого испанского живописца Игнасио Сулоага-и-Сабалета. Потом была работа танцовщицы, а в 18 лет Кончита перебралась в Голливуд, где снималась до 1940 года.

Джерело: Культурология