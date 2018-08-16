Украинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe: яркие фото



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Ирина Громоцкая

Снимок украинки Ирины Громоцкой попал в финал конкурса Rising Stars of Photography-2018

23-летняя украинка Ирина Громоцкая вошла в десятку лучших молодых фотографов конкурса Rising Stars of Photography-2018 (Восходящие звезды фотографии), по версии компании Adobe. Ее фото опубликовали на сайте Adobe.

«После поиска фотографов, охватывающих разные стили фотографии, темы и цели, мы остановились на этой разнообразной подборке авторов со всего мира. Эта группа молодых фотографов, начиная от школьницы из Индонезии и заканчивая экологом из Лос-Анджелеса, заслуживает вашего внимания», - сказано на сайте.

«Ирина Громоцкая родилась в семье ученых и выросла в среде, где поощрялось обучение. Она начала заниматься фотографией в возрасте 20 лет и научилась использовать свою новую DSLR-камеру с помощью YouTube-уроков и интервью с фотожурналистами», - говорится в сообщении.

23-летняя Ирина Громоцкая родом со Львова. Чаще всего делает снимки на тему прав женщин. Она надеется, что с помощью фото сможет показать, как живут женщины и как борются каждый день за свою свободу.

На фото Громоцкой, которое вошло в десятку лучших, изображены две женщины из китайской провинции Юньнань.

«Я очень благодарна и признателена за то, что в этом году представлена в проект Adobe Rising Stars. Нет ничего лучше, чем получить возможность продемонстрировать работу, которой вы увлечены», - написал Громоцкая в Instagram.

Джерело: www.032.ua