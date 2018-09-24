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    Фото

    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото

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    Луцк - Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк

    В сети опубликовали волшебные панорамные фотографии Луцка, сделанные с крыш домов

    Снимки сделаны преимущественно в утренние часы, ведь на фото утренние лучи солнца постепенно заливают Луцк. Кое-где еще виднеется туман, который «зацепился» за строительные краны, которые торчат в небо, однако уже через несколько минут над городом становится ясно.

    Поэтому Луцк бликует золотым куполом церкви, воды спокойного Стырь становятся похожими на серебро, а яркие многоэтажки выигрывают красками.

    Луцк является памятником архитектуры Украины и Европы. В историческом центре города сконцентрировано большое количество исторических и культовых сооружений – караимская кенаса, синагога, протестантская кирха, католический собор Петра и Павла, Покровская православная церковь.

    Конечно, жемчужина заповедника – это Верхний замок (он же замок Любарта, 14 век), визитка Луцка и волынская туристическая приманка. Здесь, кстати, кроме обычных экскурсий, проходят рыцарские турниры, романтические «Ночи в замке», а также уникальные ночные экскурсии.

    А римско-католический кафедральный храм (костел) Св. Петра и Павла – это наследие ордена иезуитов и одна из выдающихся луцких святынь. Собственно за количество церквей, монастырей и центров духовности Луцк и называли «Малым Римом».

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    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото
    Луцк с высоты птичьего полета: удивительные фото

    Здесь открыты для свободного посещения подземелья (на подземных ходах стоит целый Старый Город). Также к храму спешат те, кто хочет воочию увидеть образ Луцкой Богоматери – одну из знаковых святынь Волыни.

    Джерело: volynua.com

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