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    Белла Хадид и ее мама посетили модную вечеринку в Лондоне

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    Белла Хадид и ее мама посетили модную вечеринку в Лондоне
    Белла Хадид и Иоланда Хадид

    Вместе с мамой Белла Хадид посетила Неделю моды в Лондоне

    В рамках лондонской недели моды состоялась презентация нового выпуска глянца Love. На эту вечеринку пришла Белла Хадид и ее мама Иоланда Хадид. Именно Белла стала звездой юбличчям обложки номера.

    23-летняя модель охотно позировала перед камерами с журналом в руках. Для этого светского выхода она выбрала водолазку белого цвета с вырезами и голубые джинсы с высокой талией.

    Такой наряд знаменитость соединила с черными туфлями на высоких каблуках. Волосы Белла собрала и сцепила сзади заколкой. На лице сделала легкий макияж в естественных тонах.

    Ее 56-летняя мама была одета в стильный клетчатый костюм, под которым была рубашка нюдового цвета. Добавила к наряду бежевые лакированные сапоги на каблуках.

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    Белла Хадид и ее мама посетили модную вечеринку в Лондоне
    Белла Хадид и ее мама посетили модную вечеринку в Лондоне
    Белла Хадид и ее мама посетили модную вечеринку в Лондоне

    Среди аксессуаров она выбрала миниатюрные серьги. Завершила образ аккуратной прической и естественным макияжем с акцентом на глазах, добавив блестящие тени.

    знаменитости фотография модель Белла Хадид волосы
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