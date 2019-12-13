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    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля

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    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    instagram.com/bulbaart

    Картофель — это далеко не все, чем известна Республика Беларусь, но так уж получилось, что картофель стал для этой страны своеобразным символом, как сало для Украины и вино для Грузии. А бренд, если он есть, как известно, нужно продвигать, чем и занимается 35-летний учитель из Минска Валентин Бойко

    Белорусский учитель 35-летний Валентин Бойко создает с помощью картофеля забавные фигурки звезд шоу-бизнеса и киногероев.

    Мужчина создал Instagram-аккаунт, на котором публикует снимки поделок из картофеля. Он создает с помощью овоща, пластилина и подручных материалом фигурки известных героев и персонажей из кино.

    Так Бойко создал фигурки Фредди Меркьюри, Джокера, Бэтмена, Терминатора, Гарри Поттера и других героев и персонажей.

    Глядя на работы минского педагога, можно прийти к мысли, что Валентин не совсем верно выбрал профессию. Несомненный художественный талант, отличное чувство юмора и золотые руки сделали бы его известным в мире искусства. Но минчанину пока достаточно того, что его работы получают высокую оценку друзей и подписчиков в социальной сети.

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    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля
    Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля

    Первую поделку из картошки Валентин сделал от скуки. Взяв в руки подходящий корнеплод, он превратил его в своего любимого персонажа — Гендальфа из «Властелина колец». Получилось смешно и первый успех вдохновил минчанина на дальнейшие художественные эксперименты. Со временем  пришло мастерство, а позже у самобытного художника появились и свои профессиональные секреты.

    «Я придумываю какой-то образ, после иду в магазин и выбираю картофель, который подходит под образ персонажа. Грешу, не всегда белорусский картофель подходит. Для Ван Гога, например, искал длинную, чистую и светлую картофелину».

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