Белорус создает забавные фигуры звезд из картофеля



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instagram.com/bulbaart

Картофель — это далеко не все, чем известна Республика Беларусь, но так уж получилось, что картофель стал для этой страны своеобразным символом, как сало для Украины и вино для Грузии. А бренд, если он есть, как известно, нужно продвигать, чем и занимается 35-летний учитель из Минска Валентин Бойко

Белорусский учитель 35-летний Валентин Бойко создает с помощью картофеля забавные фигурки звезд шоу-бизнеса и киногероев.

Мужчина создал Instagram-аккаунт, на котором публикует снимки поделок из картофеля. Он создает с помощью овоща, пластилина и подручных материалом фигурки известных героев и персонажей из кино.

Так Бойко создал фигурки Фредди Меркьюри, Джокера, Бэтмена, Терминатора, Гарри Поттера и других героев и персонажей.

Глядя на работы минского педагога, можно прийти к мысли, что Валентин не совсем верно выбрал профессию. Несомненный художественный талант, отличное чувство юмора и золотые руки сделали бы его известным в мире искусства. Но минчанину пока достаточно того, что его работы получают высокую оценку друзей и подписчиков в социальной сети.

Первую поделку из картошки Валентин сделал от скуки. Взяв в руки подходящий корнеплод, он превратил его в своего любимого персонажа — Гендальфа из «Властелина колец». Получилось смешно и первый успех вдохновил минчанина на дальнейшие художественные эксперименты. Со временем пришло мастерство, а позже у самобытного художника появились и свои профессиональные секреты.

«Я придумываю какой-то образ, после иду в магазин и выбираю картофель, который подходит под образ персонажа. Грешу, не всегда белорусский картофель подходит. Для Ван Гога, например, искал длинную, чистую и светлую картофелину».