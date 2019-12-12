Сальма Хайек показала поклонникам Анджелину Джоли без макияжа



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53-летняя Сальма Хайек отдохнула с 44-летней Анджелиной Джоли после съемок

Американским актрисам очень быстро удалось наладить общение

Голливудские кинодивы Сальма Хайек и Анджелина Джоли принимают совместное участие в новом блокбастере Marvel «Вечные» (Eternals). Звезда фильма «Бандитки» похвасталась снимком с актрисой картины «Малефисента». Сальма и Анджелина сделали селфи бэкстейджа на съемочной площадке.

Хайек восхитилась тем, что ей пришлось работать вместе с Джоли. Они повеселились после окончания съемочного дня. Компанию артисткам составил их звездный коллега, пакистанский актер Кумэйл Нанджиани.

Хайек была рада тому, что не просто смогла провести с Джоли досуг, но и стать с ней подругами. «Боже, как же мне повезло… Я думала, что буду просто работать с великими актерами, играющими инопланетян, но я ошибалась. Мне удалось подружиться с удивительными людьми», - радостно отметила актриса.