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    Шоу-биз

    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма

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    <p>Тодд Филлипс ясно дал понять, что говорить о продолжении пока очень рано</p> <div></div> - Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма

    Тодд Филлипс ясно дал понять, что говорить о продолжении пока очень рано

    instagram.com/joaquinphoenixactor/

    Многие поклонники кинокомикса будут разочарованы словами Тодда Филлипса

    Поклонникам фильма «Джокер» самое время начинать грустить. Режиссер картины Тодд Филлипс в своем интервью изданию Variety рассказал о том, когда стоит ждать продолжение картины. Спойлер: новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена, более того, далеко не факт, что именно Хоакин Феникс вновь примерит на себя грим злодея с запоминающимся смехом.

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    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма
    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма
    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма
    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма
    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма
    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма
    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма
    Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма
    instagram.com/joaquinphoenixactor/

    Тодд Филлипс ясно дал понять, что говорить о продолжении пока очень рано, более того, он даже не общался на эту тему с Хоакином Фениксом. Так что пока съемочная группа отдыхает и принимает поздравления по поводу грандиозного успеха первой картины. «Джокер» на текущий момент собрал более миллиарда долларов в кинотеатрах по всему миру и стал одним из самых успешных фильмов категории R.

     

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