Режиссер «Джокера» опечалил поклонников фильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тодд Филлипс ясно дал понять, что говорить о продолжении пока очень рано instagram.com/joaquinphoenixactor/

Многие поклонники кинокомикса будут разочарованы словами Тодда Филлипса

Поклонникам фильма «Джокер» самое время начинать грустить. Режиссер картины Тодд Филлипс в своем интервью изданию Variety рассказал о том, когда стоит ждать продолжение картины. Спойлер: новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена, более того, далеко не факт, что именно Хоакин Феникс вновь примерит на себя грим злодея с запоминающимся смехом.

Тодд Филлипс ясно дал понять, что говорить о продолжении пока очень рано, более того, он даже не общался на эту тему с Хоакином Фениксом. Так что пока съемочная группа отдыхает и принимает поздравления по поводу грандиозного успеха первой картины. «Джокер» на текущий момент собрал более миллиарда долларов в кинотеатрах по всему миру и стал одним из самых успешных фильмов категории R.