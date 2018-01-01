Белоснежная красота: Подборка удивительных фотографии людей-альбиносов из разных стран
- Сьогодні, 07:19
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Необычная внешность альбиносов завораживает
Абсолютно все люди на планете Земля обладают своей уникальной красотой. И совершенно не всегда красота эта должна вписываться в привычные рамки. Ярким примером можно считать людей-альбиносов.
Ведь они настолько необычные, будто существа с другой планеты, что глаз от них оторвать просто невозможно. И говорим мы сейчас не о средневековом любопытстве, а о восхищении их необычной внешностью. Взгляните сами!
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Джерело: twizz.ru